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Arrêté

Enceinte domestique sans fil

TAW6505/10

3.3

| (47) Avis

Un son plus puissant, dans n'importe quelle pièce.

Cette puissante enceinte sans fil diffuse 80 W d'un son riche, soit individuellement, soit intégrée à une installation multiroom. Bénéficiez d'un son stéréo détaillé, d'une synchronisation parfaite et d'un contrôle simple, qu'elle soit connectée à votre téléviseur ou à d'autres enceintes.

Voir tous les avantages

Un son plus puissant, dans n'importe quelle pièce.

  • Wi-Fi, audio multiroom

  • Compatible DTS Play-Fi

  • Se connecte aux assistants vocaux

  • LED intégrée

Améliorez le son de vos enceintes connectées avec assistant vocal

Demandez aux appareils compatibles Alexa, ou à tout appareil équipé de l'Assistant Google, de faire diffuser la musique par l'enceinte. Augmentez le volume pour une fête ou baissez-le tard le soir. Écoutez les actualités et bien plus encore. Tout est entièrement en mode mains libres.

Fonctionne avec vos assistants vocaux d'IA préférés

Un son riche dans n'importe quelle pièce. Une synchronisation parfaite entre les pièces.

Deux haut-parleurs de graves, deux membranes passives et deux tweeters se combinent pour vous offrir un son immersif avec des basses puissantes et des aigus limpides. Le streaming Wi-Fi vous offre un signal d'excellente qualité et garantit une synchronisation audio parfaite entre les enceintes ou les pièces.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

47

Avis

08/01/2024

België

België

Mooi, degelijk en warm geluid.

De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.

Avantages

Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.

Contre

Leds, gebrek aan equalizer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Date d'utilisation 2023-12-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Date d'utilisation 2023-12-08

19/08/2022

Deutschland

Deutschland

Sensationell

Der Lautsprecher hat für die Größe einen wirklich tollen Klang, ich habe es zum ersten mal geschafft so ein Netzwerkprodukt problemlos einzurichten und das Ambilight ist richtig schön. Bekommt man auch sonst nirgendwo. Kann ich aus vollster Überzeugung weiterempfehlen.

Avantages

Einfache Einrichtung, guter Klang und Ambilight

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-07-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-07-19

12/08/2022

Deutschland

Deutschland

Multiroom Sound mit dem gewissen etwas

Will jetzt nicht wie ein professioneller Rezensent klingen aber der Speaker von Philips hat es wirklich drauf. Alleine die LEDs auf der Rückseite die quasi gleich mit Ambilight zu stellen sind, sind eine hervorragende Idee. Soundqualität ist ausgezeichnet, Einrichtung geht easy von der Hand und dank DTS PlayFi kann der Lautsprecher bestens angesteuert werden. Habe mir insgesamt 4 von den Teilen geholt. Bin überrascht, begeistert und zufrieden in einem :-)

Avantages

Innovativ mit super klang, leicht zu bedienen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-07-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Date d'utilisation 2021-07-12

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