Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
TAW6505/10
Un son plus puissant, dans n'importe quelle pièce.
Cette puissante enceinte sans fil diffuse 80 W d'un son riche, soit individuellement, soit intégrée à une installation multiroom. Bénéficiez d'un son stéréo détaillé, d'une synchronisation parfaite et d'un contrôle simple, qu'elle soit connectée à votre téléviseur ou à d'autres enceintes.
Wi-Fi, audio multiroom
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
LED intégrée
Demandez aux appareils compatibles Alexa, ou à tout appareil équipé de l'Assistant Google, de faire diffuser la musique par l'enceinte. Augmentez le volume pour une fête ou baissez-le tard le soir. Écoutez les actualités et bien plus encore. Tout est entièrement en mode mains libres.
Deux haut-parleurs de graves, deux membranes passives et deux tweeters se combinent pour vous offrir un son immersif avec des basses puissantes et des aigus limpides. Le streaming Wi-Fi vous offre un signal d'excellente qualité et garantit une synchronisation audio parfaite entre les enceintes ou les pièces.
3.3
sur 6
47
Avis
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Avantages
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Contre
Leds, gebrek aan equalizer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Date d'utilisation 2023-12-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Date d'utilisation 2023-12-08
SilverDagger
19/08/2022
Deutschland
Sensationell
Der Lautsprecher hat für die Größe einen wirklich tollen Klang, ich habe es zum ersten mal geschafft so ein Netzwerkprodukt problemlos einzurichten und das Ambilight ist richtig schön. Bekommt man auch sonst nirgendwo. Kann ich aus vollster Überzeugung weiterempfehlen.
Avantages
Einfache Einrichtung, guter Klang und Ambilight
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-07-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-07-19
BaumNuss
12/08/2022
Deutschland
Multiroom Sound mit dem gewissen etwas
Will jetzt nicht wie ein professioneller Rezensent klingen aber der Speaker von Philips hat es wirklich drauf. Alleine die LEDs auf der Rückseite die quasi gleich mit Ambilight zu stellen sind, sind eine hervorragende Idee. Soundqualität ist ausgezeichnet, Einrichtung geht easy von der Hand und dank DTS PlayFi kann der Lautsprecher bestens angesteuert werden. Habe mir insgesamt 4 von den Teilen geholt. Bin überrascht, begeistert und zufrieden in einem :-)
Avantages
Innovativ mit super klang, leicht zu bedienen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-07-12
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6505 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-07-12