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Arrêté

Radio Vintage

TAVS700/10

3.7

| (19) Avis

Un style emblématique

Cette radio Bluetooth® fonctionnant sur secteur allie des performances modernes à un pur style années 50. Grâce à son boîtier en bois, ses boutons en cuivre et son afficheur à luminosité variable, elle est un point focal dans n'importe quelle pièce. Son tuner radio numérique offre une réception claire.

Voir tous les avantages

Un style emblématique

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie : 20 W

Boîtier en bois rétro. Finitions années 50.

Cette radio Bluetooth® rend hommage au poste de radio emblématique Philips Philetta 254. Son boîtier en bois rétro a un charme fou. Les finitions années 50 des deux sélecteurs et de la grille du haut-parleur vous transporteront à l'époque où le jazz et le rock'n'roll dominaient les ondes.

Grande horloge numérique lisible. Luminosité à intensité réglable.

La luminosité de la grande horloge numérique est à intensité réglable, ce qui vous permet de sélectionner le niveau idéal pour votre pièce. Lorsque le soleil se couche, appuyez sur le bouton du menu pour modifier l'intensité de l'éclairage.

Radio numérique DAB+ et FM avec présélections

Cette radio rétro est dotée d'un tuner FM numérique et d'une fonction de connexion Bluetooth® pour le streaming depuis un appareil portable. Le tuner numérique offre une réception limpide. Vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections FM et 20 présélections DAB pour vos stations de radio favorites.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

19

Avis

26/02/2020

België

België

Petite radio de qualité ...

Jolie petite radio au style " rétro " très agréable . Qualité du son - très clair - appréciable , compte tenu de la taille de l ' appareil . A contrario , les infos distillées à l ' écran sont assez limitées , et les réglages , lors de la mise en service , plutôt " délicats " ! Achat néanmoins réussi .

Avantages

Son de bonne facture , taille " compacte " .

Contre

Réglages peu aisés .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAVS700 Radio Vintage

Date d'utilisation 2020-01-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAVS700 Radio Vintage

Date d'utilisation 2020-01-26

16/12/2019

België

België

Employé Philips

Heerlijk geluid en goede functionaliteit

[Employee of philipsglobal] Eerst een goedkopere DAB/Bluetooth radio geprobeerd van Denver, maar die kan niet tippen qua functionaliteit en geluidskwaliteit aan deze Philips. Veel rijkere Bas, koppeling met Bluetooth werkt direct en valt niet weg. Ontvangst met DAB veel beter op zelfde plek in huis... Kortom, aanrader. O ja, ook nog een fraai design.

Avantages

Geluid

Contre

Dubbele functie van de knoppen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAVS700 Original-radio

Date d'utilisation 2019-11-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAVS700 Original-radio

Date d'utilisation 2019-11-16

19/10/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.

Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.

Avantages

Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.

Contre

Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAVS700 Original-Radio

Date d'utilisation 2020-06-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAVS700 Original-Radio

Date d'utilisation 2020-06-19

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