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Arrêté
TAVS700/10
Un style emblématique
Cette radio Bluetooth® fonctionnant sur secteur allie des performances modernes à un pur style années 50. Grâce à son boîtier en bois, ses boutons en cuivre et son afficheur à luminosité variable, elle est un point focal dans n'importe quelle pièce. Son tuner radio numérique offre une réception claire.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 20 W
Cette radio Bluetooth® rend hommage au poste de radio emblématique Philips Philetta 254. Son boîtier en bois rétro a un charme fou. Les finitions années 50 des deux sélecteurs et de la grille du haut-parleur vous transporteront à l'époque où le jazz et le rock'n'roll dominaient les ondes.
La luminosité de la grande horloge numérique est à intensité réglable, ce qui vous permet de sélectionner le niveau idéal pour votre pièce. Lorsque le soleil se couche, appuyez sur le bouton du menu pour modifier l'intensité de l'éclairage.
Cette radio rétro est dotée d'un tuner FM numérique et d'une fonction de connexion Bluetooth® pour le streaming depuis un appareil portable. Le tuner numérique offre une réception limpide. Vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections FM et 20 présélections DAB pour vos stations de radio favorites.
3.7
sur 6
19
Avis
3C273
26/02/2020
België
Petite radio de qualité ...
Jolie petite radio au style " rétro " très agréable . Qualité du son - très clair - appréciable , compte tenu de la taille de l ' appareil . A contrario , les infos distillées à l ' écran sont assez limitées , et les réglages , lors de la mise en service , plutôt " délicats " ! Achat néanmoins réussi .
Avantages
Son de bonne facture , taille " compacte " .
Contre
Réglages peu aisés .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Radio Vintage
Date d'utilisation 2020-01-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Radio Vintage
Date d'utilisation 2020-01-26
Stenderson
16/12/2019
België
Employé Philips
Heerlijk geluid en goede functionaliteit
[Employee of philipsglobal] Eerst een goedkopere DAB/Bluetooth radio geprobeerd van Denver, maar die kan niet tippen qua functionaliteit en geluidskwaliteit aan deze Philips. Veel rijkere Bas, koppeling met Bluetooth werkt direct en valt niet weg. Ontvangst met DAB veel beter op zelfde plek in huis... Kortom, aanrader. O ja, ook nog een fraai design.
Avantages
Geluid
Contre
Dubbele functie van de knoppen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Original-radio
Date d'utilisation 2019-11-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Original-radio
Date d'utilisation 2019-11-16
noda
19/10/2020
Deutschland
Sehr schönes Design. Hochwertige Verarbeitung.
Sehr gutes Klangbild. Angenehm Bedienungsfreundlich. Dank kompakter Abmessungen überall problemlos aufzustellen.
Avantages
Dank Bluetooth breitbandig nutzbar.
Contre
Kein AUX, SD-Card und USB Eingang. Gewöhnungsbedürftig: Lautstärkeregler rechts.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Original-Radio
Date d'utilisation 2020-06-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAVS700 Original-Radio
Date d'utilisation 2020-06-19