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Nouveau

RetroPlatine vinyle Bluetooth®

TAV5000/10

La Stevie Pro

Laissez la musique faire son effet avec cette platine vinyle Bluetooth® rétro équipée de haut-parleurs 2 voies intégrés. La Stevie Pro offre un son stéréo plus puissant, plus clair et plus spacieux pour les disques que vous écoutez et les morceaux que vous diffusez.

Voir tous les avantages

La Stevie Pro

  • Design rétro, son moderne

  • Platine vinyle à 2 vitesses

  • Bluetooth® 6.0

  • Enceintes bass-reflex 2 voies

Le look d’autrefois, le son d’aujourd’hui

Elle ressemble peut-être à la platine de votre oncle, mais cette platine vinyle est résolument moderne grâce à son son riche et chaleureux et à ses fonctionnalités actuelles. Son design tout-en-un trouve parfaitement sa place sur un bureau ou un buffet. Vous profitez en plus de la commodité du Bluetooth® et de notre application compagnon pratique pour accompagner vos vinyles.

Un son stéréo plus riche et plus profond. Enceintes bass-reflex 2 voies

La Stevie Pro sait mettre l’ambiance. Les enceintes bass-reflex 2 voies intégrées emplissent l’espace d’aigus éclatants, de médiums expressifs et de basses profondes et puissantes. La dynamique est précise, la scène sonore est ample et la puissance de sortie suffit à sonoriser une petite pièce.

Platine vinyle à entraînement par courroie à 2 vitesses. Composants de haute qualité

Des pépites dénichées dans les bacs à vos éditions limitées les plus précieuses, faites tourner vos vinyles à 33 1/3 ou 45 rpm sur le plateau en aluminium moulé sous pression. Le bras de lecture en aluminium avec contrepoids et la pointe de lecture Audio-Technica remplaçable suivent les sillons avec précision, tandis que l’arrêt automatique empêche les disques de continuer à tourner une fois la lecture terminée.

Spécificités Techniques

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  1. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.