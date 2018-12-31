Le look d’autrefois, le son d’aujourd’hui

Elle ressemble peut-être à la platine de votre oncle, mais cette platine vinyle est résolument moderne grâce à son son riche et chaleureux et à ses fonctionnalités actuelles. Son design tout-en-un trouve parfaitement sa place sur un bureau ou un buffet. Vous profitez en plus de la commodité du Bluetooth® et de notre application compagnon pratique pour accompagner vos vinyles.