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TAR3205/12
Tuner numérique FM
Double alarme
Le tuner FM offre une réception parfaitement claire, et vous pouvez définir jusqu'à 10 présélections pour vos stations favorites. L'heure est parfaitement lisible sur l'écran.
Profitez d'un sommeil réparateur avec votre station préférée en fond sonore. Vous pouvez régler la mise en veille programmable pour écouter la radio pendant un maximum de 2 heures. Une fois le temps prédéfini écoulé, la radio s'éteint.
La fonction de double alarme vous permet de définir deux alarmes différentes, tandis que la fonction d'alarme avec volume progressif déclenche une alarme au volume croissant pour vous réveiller graduellement.
3.1
sur 6
42
Avis
Van Hoecke
05/11/2023
België
Acheteur vérifié
klokradio doet wat het moet doen
Eenvoudige klokradio, gebruiksvriendelijk en handig in gebruik. Perfect toestel om te gebruiken als wekker, geen topontvangst, maar om te wekken hoef dit niet voor ons
Avantages
goedkoop en eenvoudig in gebruik
Contre
akoestiek niet top, maar doet wat je ervan kan vrwachten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR3205 Klokradio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR3205 Klokradio
Leppa
25/05/2022
Deutschland
Acheteur vérifié
Erwartumgen voll erfüllt
Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.
Avantages
geringes Gewicht
Contre
Radio empfang könnte besser sein.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiowecker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR3205 Radiowecker
Hét merk!
24/03/2025
Nederland
Acheteur vérifié
Zoals verwacht van Philips
Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!
Cet avis concerne le produit TAR3205 Klokradio
Cet avis concerne le produit TAR3205 Klokradio