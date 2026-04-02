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Radio FM/AM portable

TAR2509/10

4

| (4) Avis

Le compagnon classique

Vous aimez la radio ? De la cuisine au garage en passant par le jardin, cette radio analogique FM/AM portable diffusera vos stations préférées partout. Elle offre un son exceptionnel, fonctionne sur secteur ou sur piles et dispose d’un indicateur LED pratique qui vous signale lorsque la station est parfaitement réglée.

Voir tous les avantages

Le compagnon classique

  • FM/AM

  • Réglage analogique

  • Alimentation secteur ou piles

Design classique, réception claire et réglage facile

Design classique, réception claire et réglage facile

Le réglage analogique permet de trouver facilement les stations que vous aimez sur cette radio portable FM/AM. Tournez simplement la molette de réglage située sur le côté de la radio : la grande fenêtre bien lisible vous indiquera la fréquence sélectionnée. Un voyant LED s'allume lorsque le signal est puissant.

Passez du mode Infos au mode Musique. Réglage de la tonalité

Passez du mode Infos au mode Musique. Réglage de la tonalité

Profitez pleinement de votre musique grâce au mode Musique. Passez au mode Infos lorsque vous écoutez les actualités, votre feuilleton radiophonique préféré ou une émission-débat. Quels que soient vos goûts, un haut-parleur de 3.5" garantit un son clair et de qualité.

Commandes simples. Grande molette de volume

Commandes simples. Grande molette de volume

Vous n’aurez jamais à chercher la commande de volume sur cette radio ! Outre sa grande molette de volume, la radio dispose de boutons sur le dessus permettant de basculer entre les signaux FM/AM et les modes audio. Vous trouverez également une prise casque pour une écoute privée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

4

Avis

4
3
2

02/04/2026

España

España

Acheteur vérifié

Estupendo sonidoy captación de emisoras.

Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.

Cet avis concerne le produit TAR2509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-03-02

Cet avis concerne le produit TAR2509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-03-02

26/02/2026

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Uma boa compra

Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.

Cet avis concerne le produit TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Date of Use 2025-01-26

Cet avis concerne le produit TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Date of Use 2025-01-26

24/12/2024

Sverige

Sverige

En radio från den gamla tiden

Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist

Avantages

Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott

Contre

Inga eftersom man får det man betalar för

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Date of Use 2024-11-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Date of Use 2024-11-24

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