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TAR2509/10
Le compagnon classique
Vous aimez la radio ? De la cuisine au garage en passant par le jardin, cette radio analogique FM/AM portable diffusera vos stations préférées partout. Elle offre un son exceptionnel, fonctionne sur secteur ou sur piles et dispose d’un indicateur LED pratique qui vous signale lorsque la station est parfaitement réglée.
FM/AM
Réglage analogique
Alimentation secteur ou piles
Le réglage analogique permet de trouver facilement les stations que vous aimez sur cette radio portable FM/AM. Tournez simplement la molette de réglage située sur le côté de la radio : la grande fenêtre bien lisible vous indiquera la fréquence sélectionnée. Un voyant LED s'allume lorsque le signal est puissant.
Profitez pleinement de votre musique grâce au mode Musique. Passez au mode Infos lorsque vous écoutez les actualités, votre feuilleton radiophonique préféré ou une émission-débat. Quels que soient vos goûts, un haut-parleur de 3.5" garantit un son clair et de qualité.
Vous n’aurez jamais à chercher la commande de volume sur cette radio ! Outre sa grande molette de volume, la radio dispose de boutons sur le dessus permettant de basculer entre les signaux FM/AM et les modes audio. Vous trouverez également une prise casque pour une écoute privée.
4.0
sur 6
4
Avis
Ripalda.
02/04/2026
España
Acheteur vérifié
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Cet avis concerne le produit TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-03-02
Cet avis concerne le produit TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Acheteur vérifié
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Cet avis concerne le produit TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date of Use 2025-01-26
Cet avis concerne le produit TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date of Use 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Avantages
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Contre
Inga eftersom man får det man betalar för
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date of Use 2024-11-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date of Use 2024-11-24