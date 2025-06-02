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Radio portable avec lampe torche

TAR1609/00

4.3
| (14) Avis | 100% recommandent ce produit
Radio, lampe torche et alimentation de secours fiable
Avec cette radio lampe torche pratique, vous pouvez affronter n'importe quelle situation. L'antenne télescopique capte les ondes radio AM et FM et la puissante lampe torche éclaire votre chemin. Il y a même une alarme SOS en cas d'urgence. Charge par câble, solaire ou par dynamo.
Voir tous les avantages

Radio, lampe torche et alimentation de secours fiable

  • Radio compacte et portable

  • Tuner analogique FM/AM

  • Batterie Li-ion intégrée

  • Lampe torche SOS

Radio compacte et portable avec lampe torche

Radio compacte et portable avec lampe torche

Cette radio portable pratique est le compagnon idéal pour les longues journées d'excursion. Captez des signaux radio clairs, chargez d'autres appareils et éclairez-vous grâce à sa puissante lampe torche. En cas d'urgence, vous pouvez même émettre une puissante alarme SOS accompagnée d'une lumière clignotante.

Batterie Li-ion intégrée. Charge via USB-C

Batterie Li-ion intégrée. Charge via USB-C

Cette radio pratique ne vous fera pas défaut. Chargez-la à l'aide du câble USB-C inclus pour bénéficier d'une écoute radio jusqu'à 32 h à un volume raisonnable.

Alimentation de secours via l'énergie solaire ou la dynamo

Alimentation de secours via l'énergie solaire ou la dynamo

Ne soyez jamais à court d'énergie ! Vous disposerez toujours d'une charge de secours grâce aux panneaux solaires situés sur le dessus de la radio ou en actionnant la dynamo intégrée. La radio fonctionne également avec 3 piles AAA (non fournies). Un port USB-A vous permet de l'utiliser pour recharger vos autres appareils en cas d'urgence.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

2

02/06/2025

France

France

un vrai couteau suisse

produit tout en un particulièrement polyvalent, je l'adore

Cet avis concerne le produit TAR1609 Radio portable avec lampe torche

Cet avis concerne le produit TAR1609 Radio portable avec lampe torche

02/02/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben

Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?

Avantages

Multifunktional

Contre

Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe

15/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Love it! such a great product

Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product

Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

Cet avis concerne le produit TAR1609 Portable radio with torch

Date of Use 2026-06-08

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