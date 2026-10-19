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Arrêté

Enceinte de fête Bluetooth®

TANX200/10

Des basses plus puissantes

Faites trembler les murs avec cette enceinte Bluetooth® festive équipée de deux haut-parleurs de graves produisant des basses ultra-puissantes ! Vous pouvez brancher une guitare et un micro pour faire votre propre musique. Profitez de jeux de lumière festifs, d'amusantes fonctions de karaoké et de 14 heures d'autonomie.

Voir tous les avantages

Des basses plus puissantes

  • Bluetooth®

Entrée et sortie ligne (3,5 mm)

Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur vocal

Fonctions de karaoké : écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes, réducteur vocal

Dimensions : 268 x 556 x 285 mm

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