Des basses plus puissantes

Faites trembler les murs avec cette enceinte Bluetooth® festive équipée de deux haut-parleurs de graves produisant des basses ultra-puissantes ! Vous pouvez brancher une guitare et un micro pour faire votre propre musique. Profitez de jeux de lumière festifs, d'amusantes fonctions de karaoké et de 14 heures d'autonomie.