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Tout-en-un
Radio Internet, Spotify Connect, Bluetooth® et lecteur de CD : cette microchaîne tout-en-un compacte diffuse tout. Vous pouvez également connecter des ordinateurs portables ou d'autres sources grâce au connecteur USB ou à l'entrée audio. Profitez d'un son plus riche grâce à une chaîne qui trouve sa place dans presque toutes les pièces.
Radio Internet, DAB+
Bluetooth®, Spotify Connect
USB, CD-MP3
50 W
Des titres classiques aux podcasts les plus récents. Spotify Connect vous permet de diffuser en streaming le meilleur signal de Spotify via une connexion Wi-Fi. Vous pouvez également diffuser en streaming des playlists, etc. via Bluetooth®, écouter des CD ou vous connecter à d'autres sources via l'entrée audio ou la prise USB.
La radio Internet est votre ticket d'entrée à des milliers de stations diffusant tous les types de programmes. Le tuner numérique offre une réception au son limpide et vous pouvez définir des présélections pour vos stations Internet, DAB+ ou FM préférées.
Deux haut-parleurs sont intégrés directement à cette microchaîne tout-en-un. Les haut-parleurs à large bande et les ports Bass Reflex produisent un son clair et d'excellentes basses. La puissance de sortie maximale de 50 W est idéale pour les cuisines, les bureaux et les petits espaces de vie.
3.9
sur 6
98
Avis
81%
recommandent ce produit
J-LC
28/04/2023
België
Acheteur vérifié
Magnifique
Beau design. Fonctions faciles et complètes. Beau son.
Avantages
DAB+ Internet+ CD tout en un
Contre
nihil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-03-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-03-28
Laurent E
26/12/2022
België
Super radio internet
J'avais privilégié pour ce produit parce qu'en plus de la DAB/FM, elle propose la radio par internet et qu'il y a la possibilité de changer l'antenne de réception. Et j'ai bien fait car étant dans un bâtiment fortement isolé, je savais que les ondes radios passaient mal (en effet je capte peu de stations et pas celles que je souhaite). Pas fait de tentative avec une autre antenne car grâce à la radio par internet, j'ai accès à une multitude de chaînes et il est possible d'avoir jusqu'à 40 présélections. La connexion au réseau internet est facile par WPS. En faisant un peu d'investigation j'ai découvert le fabricant de la carte électronique qui est le même pour de nombreuses marques de radio (Frontier) et il est possible d'utiliser une app sur son gsm pour utiliser ce dernier comme télécommande (application Undok). Seul soucis : quand j'écoute de la musique par Bluetooth, ça saccade, il faudra essayer avec un autre smartphone. Pas encore testé spotify connect car pas d'abonnement. Bonne intégration par Philips.
Avantages
Connexion facile
Contre
Saccade en Bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-11-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-11-26
Jmc91
15/01/2023
France
Acheteur vérifié
très bonne expérience
L'appareil correspond tout à fait à mes attentes. Attention, ce n'est pas de la hifi, mais le son est très satisfaisant. Les fonctionnalités sont assez complètes et le pilotage via un portable ou une tablette est très pratique et complète agréablement la télécommande fournie
Avantages
le produit est compact
Contre
aucun, pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-12-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM6805 Microchaîne
Date d'utilisation 2022-12-15