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TAM3505M2/12
Enceintes Bass Reflex
20 W
Bluetooth® 5.4
DAB+/FM, CD, USB, entrée audio
Vous profiterez d'un son stéréo net et limpide avec des basses profondes grâce aux enceintes bibliothèque qui tirent parti de la puissance de sortie de 20 W (RMS) du système, des haut-parleurs de graves 3" et des ports Bass Reflex. Le contrôle numérique du son vous permet de choisir parmi des styles sonores prédéfinis : de la musique aux émissions de radio, vous obtiendrez toujours le meilleur son en fonction de ce que vous écoutez.
Musique, podcasts, actualités, fiction, sports : la liste est infinie ! Vous pouvez profiter de la radio DAB+/FM au son limpide, diffuser vos sons via Bluetooth® ou vous connecter à d'autres sources telles que des clés USB ou des platines via l'entrée audio. Le tuner radio numérique avec 20 présélections offre une réception cristalline, et le lecteur CD peut lire les CD MP3 et les CD enregistrés.
Le Bluetooth® LE Audio et le codec LC3 sont pris en charge pour un son nettement meilleur lors de la diffusion en continu. Auracast est également pris en charge, ce qui vous permet de diffuser du contenu à partir d'un appareil connecté compatible vers la microchaîne et d'autres haut-parleurs compatibles Auracast.
4.8
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Avantages
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Cet avis concerne le produit TAM3505M2 Mini Stereoanlage
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11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Avantages
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Contre
nothing
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM3505M2 Micro Music System
Oui, je recommande ce produit
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