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Arrêté
TAM2805/10
Ultra-slim. Riche en fonctionnalités.
Vous n'avez pas beaucoup de place ? Voyez grand pour ce qui est du divertissement. Cette microchaîne slim avec radio Internet et DAB+ peut être fixée au mur. Elle est compatible Spotify Connect et permet un streaming Bluetooth®. Vous pouvez même la connecter à votre lecteur de CD ou votre platine vinyle.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Vous cherchez quelque chose à écouter ? Cette microchaîne vous donne accès à des milliers de stations de radio numérique ou Internet du monde entier, sans crépitement. Vous pouvez diffuser de la musique, des podcasts, etc. en streaming via Bluetooth®, tandis que l'entrée Audio prend en charge les sources câblées.
Vous pouvez poser cette microchaîne slim sur un meuble grâce au pied inclus ou retirer le pied pour la monter directement sur un mur. Deux haut-parleurs large bande diffusent un son stéréo limpide.
Vous souhaitez écouter Spotify en streaming ? Cette radio Internet Bluetooth® est équipée de Spotify Connect. Votre téléphone portable vous sert de télécommande tandis que la radio diffuse le signal sonore optimal provenant des serveurs Spotify. Les deux haut-parleurs large bande délivrent un son stéréo limpide.
3.6
sur 6
26
Avis
Claude Martin
26/01/2021
België
Acheteur vérifié
Radio internet
Radio super pratique, peu encombrante et d’une belle finition. Très belle sonorité,je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM2805 Radio Internet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM2805 Radio Internet
Jan093
17/07/2021
België
Dab en internet radio
Snelle installatie zeer eenvoudige interface radio speelt heel zuiver zonder storing aanrader.
Avantages
Eenvoudig en snelle installatie
Contre
Internet radio moet goeie WiFi hebben anders durft hij wel eens uitvallen maar dab werkt zeer goed zonder uit te vallen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM2805 Internetradio
Date d'utilisation 2021-06-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM2805 Internetradio
Date d'utilisation 2021-06-17
Unixtohack
05/03/2021
België
M2805
Direct online en functioneel. Geen geneuzel met rare menu's en dergelijke. Als je eenmaal je zenders hebt gekozen, kun je jaren genieten van dit apparaat.
Avantages
Eenvoud, massa's functies
Contre
Manual is kort. Fast start werkt echter en is duidelijk.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM2805 Internetradio
Date d'utilisation 2021-02-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAM2805 Internetradio
Date d'utilisation 2021-02-05