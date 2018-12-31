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Arrêté

Casque sans fil

TAH1108BK/00

De la musique qui vous accompagne

Faites ce que bon vous semble tout en écoutant votre musique. Ce casque supra-aural sans fil offre 15 heures d'autonomie et un son cristallin. Les touches placées sur les coques vous permettent de contrôler facilement la musique et les appels. Les coques sont pliables à plat pour faciliter leur rangement.

Voir tous les avantages

De la musique qui vous accompagne

  • HP 30 mm/conception arrière fermée

  • Bluetooth®

  • Arceau léger

  • Pliage à plat

15 heures d'autonomie et charge rapide

Ce casque supra-aural Bluetooth® facile à appairer offre 15 heures d'autonomie pour 2 heures de charge. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 3 heures de plus.

Un son limpide

Les puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 30 mm produisent un son net, tandis que la conception arrière fermée assure une excellente isolation phonique. Profitez de chaque minute de votre musique sans que personne d'autre ne l'entende.

Facile à porter. Facile à utiliser

Les écouteurs rembourrés offrent un confort accru lors de vos sessions d’écoute. Les boutons situés sur l’écouteur vous permettent de régler le volume, de passer ou de mettre en pause des morceaux, de prendre ou de refuser des appels, et bien plus encore.

Spécificités Techniques

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  1. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.