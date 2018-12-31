Connectivité sans fil aisée. Bluetooth® et Auracast™

La FT1 s’appaire rapidement avec vos enceintes ou votre casque sans fil via Bluetooth®. Vous pouvez également utiliser Auracast™ pour diffuser les vinyles et les CD que vous écoutez sur autant d’enceintes compatibles que vous le souhaitez, ce qui est idéal pour les fêtes. La prise en charge du codec LC3 vous garantit le meilleur son possible.