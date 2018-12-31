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TAFT1/10
Conçue pour la haute fidélité
La platine vinyle Bluetooth® FT1 vous invite à savourer pleinement la musique que vous aimez. Le plateau en aluminium moulé sous pression fait tourner vos vinyles avec finesse, et un lecteur CD est également intégré. Vous pouvez l’installer et l’utiliser sans fil ou avec une connexion filaire.
Platine vinyle et lecteur CD
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Composants de haute qualité
Sortie auxiliaire RCA, prise casque
Albums. EP. Singles. La platine vinyle Philips Fidelio FT1 est fabriquée avec des composants de haute qualité afin que vous puissiez profiter pleinement de vos disques pendant de nombreuses années. Vous pouvez écouter vos vinyles à 33 1/3 ou 45 tr/min : il vous suffit de tourner le bouton de commande tactile à 2 vitesses pour sélectionner la vitesse adéquate, puis d’abaisser le diamant.
Qu’il s’agisse d’un ancien CD de compilation de l’époque ou d’une nouvelle sortie, glissez le disque argenté dans le tiroir frontal et profitez de la musique qui vous tient à cœur. Le lecteur CD intégré accepte tous les formats de CD, et l’écran LED très lisible affiche les informations sur les pistes et la lecture.
La FT1 s’appaire rapidement avec vos enceintes ou votre casque sans fil via Bluetooth®. Vous pouvez également utiliser Auracast™ pour diffuser les vinyles et les CD que vous écoutez sur autant d’enceintes compatibles que vous le souhaitez, ce qui est idéal pour les fêtes. La prise en charge du codec LC3 vous garantit le meilleur son possible.
Notation globale
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques appartenant à Bluetooth SIG, Inc.