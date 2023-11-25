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Arrêté

Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

TAB8405/10

3.9

| (34) Avis

Un son comme si vous étiez au premier rang

Magnifiez le son de chaque film, événement sportif et playlist. Cette barre de son avec caisson de basses sans fil et Dolby Atmos diffuse des basses de meilleure qualité et des voix plus claires. Elle est également facile à intégrer à une configuration multiroom.

Voir tous les avantages

Un son comme si vous étiez au premier rang

  • 240 W maxi. Caisson de basses sans fil.

  • Dolby Atmos®

  • Compatible DTS Play-Fi

  • Se connecte aux assistants vocaux

Mode Equaliseur Stadium. Les sensations du stade.

Vivez l'excitation du sport en direct, dans votre salon. Le mode Equaliseur Stadium vous plonge dans les clameurs de la foule, comme si vous étiez dans les gradins ! Laissez-vous emporter par chaque action décisive tout en entendant parfaitement les commentateurs.

Se connecte aux appareils de votre choix avec assistant vocal

Se connecte aux appareils de votre choix avec assistant vocal

Demandez aux appareils compatibles Alexa ou à toute enceinte qui fonctionne avec l'Assistant Google de diffuser de la musique par la barre de son. Vous préférez Siri ? Comme cette barre de son fonctionne avec Apple AirPlay 2, vous pouvez également le lui demander. Augmentez le volume de votre musique. Changez de piste. Tout est entièrement en mode mains libres.

Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Entrée optique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

34

Avis

25/11/2023

France

France

Très bonne surprise 👍

Mon choix pour cette barre de son était évident,j'aime beaucoup les produits Phillips avec leurs défauts et leurs qualités,très bon son et largement assez puissant pour un appartement,le caisson de basse n'est régler qu'à moitié et ça décoiffe déjà 😍 Très bonne surprise et le recommande fortement sans hésiter 👍 Pas de DTS mais es-ce vraiment gênant pour une barre de son de cette gamme de prix ? Foncé sans hésitation👍😍

Avantages

Qualité sonore

Contre

Pas de DTS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2023-10-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8505 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil

Date d'utilisation 2023-10-25

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Bin zufrieden

Die Soundbar kommt bei mir im Wohnzimmer zum Einsatz. Aufbauen und anschließen ging problemlos einfach. Der Subwoofer ist kabellos und kann eigentlich überall aufgestellt werden. Die Tonqualität ist super, hier kommt auch richtiges Kinofeeling auf. Dank Bluetooth kann ich mein Smartphone auch direkt mit der Soundbar Verbindung und diesen zum Musik hören nutzen. Geht übrigens auch mit DTS PlayFi also quasi über das WLan.

Avantages

einfacher Anschluss, Klasse Ton

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Date d'utilisation 2022-02-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Date d'utilisation 2022-02-10

08/08/2022

Deutschland

Deutschland

Toll

Gute Soundbar. Macht guten Ton, einfach zu bedienen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Sind zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Date d'utilisation 2022-02-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAB8405 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer

Date d'utilisation 2022-02-08

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