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        Arrêté

        Trousse

        SWW1001/00

        Sac organisateur universel pour équipement électronique

        Accessoires électroniques. Un sac organisateur pour protéger votre équipement électronique. Conçu pour garder votre matériel électronique au sec grâce à son matériau présentant un indice d'étanchéité IPX4. Le sac comprend quatre compartiments, pour un contenu parfaitement rangé et organisé.

        Voir tous les avantages

        Sac organisateur universel pour équipement électronique

        • Universel

        Poches intérieures pour un rangement sûr

        Les poches intérieures sont idéales pour ranger votre smartphone, des câbles, des piles, des cartes mémoire : tout ce que vous devez protéger et garder à portée de main.

        Matériau étanche non adapté à une immersion totale dans l'eau

        Le matériau étanche protège vos supports contre l'humidité et l'eau.

        Spécificités Techniques

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