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Arrêté
SWV6001/00
Adaptateur premium USB-C vers HDMI
Câble adaptateur premium USB-C vers HDMI (prise femelle). Avec résolution 4K et câble de 0,15 m.
Mâle-femelle
HDMI 2.0
Les produits sont conçus avec des matériaux de qualité supérieure pour accroître leur longévité.
Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K (3 840 x 2 160) pour offrir une qualité d'image et des expériences de jeu optimales.
Installez-vous confortablement pour visionner des vidéos de qualité supérieure à 30 images par seconde, pour une meilleure expérience télévisuelle.
Notation globale