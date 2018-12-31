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        Transfert liaison de données

        SWR8106W/00

        Étendez votre connexion HDMI

        Prend en charge la résolution 4K HDMI. Mode de transfert Wi-Fi à 5 GHz dans un rayon de 200 m.

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        Étendez votre connexion HDMI

        • HDMI

        • sans fil

        Mini-connecteurs B A/5 broches

        Ces connecteurs A mâle/B mâle vous permettent de répondre à vos besoins de connexion spécifiques.

        Blindage amélioré pour une optimisation du transfert de données

        Le blindage amélioré protège du bruit radioélectrique externe et permet ainsi un transfert de données optimal.

        Connecteurs A mâle/B mâle plaqués or pour une meilleure conductivité

        Les connecteurs A mâle/B mâle plaqués or garantissent une meilleure conductivité en réduisant la résistance de contact.

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