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SWR8106W/00
Étendez votre connexion HDMI
Prend en charge la résolution 4K HDMI. Mode de transfert Wi-Fi à 5 GHz dans un rayon de 200 m.
HDMI
sans fil
Ces connecteurs A mâle/B mâle vous permettent de répondre à vos besoins de connexion spécifiques.
Le blindage amélioré protège du bruit radioélectrique externe et permet ainsi un transfert de données optimal.
Les connecteurs A mâle/B mâle plaqués or garantissent une meilleure conductivité en réduisant la résistance de contact.
Notation globale