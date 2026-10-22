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Câble Y stéréo

SWA2527W/10

Connexion fiable garantie

Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.

Voir tous les avantages

avec ce câble Y stéréo.

Connexion fiable garantie

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (M) - 2 RCA (M)

Blindage en cuivre pur

Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.

Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Connecteur moulé pour raccordement sécurisé

Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 189.7 kB
  • 21 July 2026

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