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Arrêté
SWA2527W/10
Connexion fiable garantie
Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.
1,5 m
3,5 mm (M) - 2 RCA (M)
Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.
Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.
Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.