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Arrêté

Enceinte multiroom Spotify

SW750M/12

4

| (16) Avis | 80% recommandent ce produit

Spotify dans chaque pièce

Bénéficiez d'un son authentique en toute simplicité grâce aux quatre haut-parleurs de haute fidélité et à Spotify Connect. Écoutez Spotify sur n'importe quelle enceinte en utilisant l'application Spotify comme télécommande, étendez votre système en plaçant des enceintes où vous le souhaitez et appuyez sur le bouton Lecture pour reprendre la diffusion là où vous l'aviez interrompue.

Voir tous les avantages

Spotify dans chaque pièce

  • Spotify Connect

  • Multiroom

  • Appuyez simplement sur « PLAY »

Passez d'une pièce (haut-parleur A) à l'autre (haut-parleur B)

Boutons d'accès direct - aucune application nécessaire, pour un contrôle facilité

Boutons d'accès direct - aucune application nécessaire, pour un contrôle facilité

Des boutons de commande pratiques (lecture/pause, volume haut/bas, précédent/suivant) vous donneront accès aux fonctionnalités dont vous avez besoin, sans la complication d'une application. Une fois qu'un album, une liste de lecture ou une station a été sélectionné, les fonctions pour ignorer une piste, la répéter ou pour mettre la musique en pause nécessitent seulement d'appuyer sur un bouton.

L'application Philips Compagnon simplifie la configuration des haut-parleurs sans fil

L'application Philips Compagnon simplifie la configuration des haut-parleurs sans fil

L'application Philips SpeakerSet Multiroom Manager vous aide à configurer et gérer vos haut-parleurs Philips Spotify multipièces sans effort. Il vous suffit de connecter un haut-parleur Philips Spotify multipièce à votre réseau domestique sans fil. Si vous avez plus d'un haut-parleur, utilisez l'application pour regrouper les haut-parleurs et bénéficier d'une flexibilité dans toutes les pièces.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

16

Avis

80%

recommandent ce produit

09/07/2015

België

België

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW750M Spotify multiroom speaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW750M Spotify multiroom speaker

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

TOP Produkt

Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

30/12/2014

Deutschland

Deutschland

Hervorragender Spotify-Sound in der ganzen Wohnung

Vorweg: Ich war nicht wirklich auf der Suche nach einem speziellen Spotify-Speaker. Habe den SW750M dann zufällig entdeckt und da ich meine Musik zu 95% über Spotiy nutze, habe ich mir einfach mal diesen Speaker bestellt - und bin hellauf begeistert. OPTIK// Der Speaker hat ein modernes aber dezentes Design, was mir persönlich sehr gut gefällt. Die 5 Tasten (Play, Titelwahl, Lautstärke) sind auf der Oberseite angebracht, so dass man von vorne wirklich nur die schwarze Speakerfront inkl. PHILIPS Schriftzug und Statusleuchte sieht. Auch die Verarbeitung ist ausgezeichnet. Zwar ist der Speaker aus Plastik, aber es wirkt weder optisch noch beim Anfassen/Tragen billig - im Gegenteil! EINRICHTUNG// Für die Einrichtung des Speakers benötigt man ein WiFi-Netzwerk und ein iOS- oder Android-Gerät. Ich muss zugeben, dass ich mich zunächst etwas schwer getan habe, mit der Einrichtung. Dann habe ich aber nochmal einen genauen Blick in die Anleitung geworfen und danach lief die Einrichtung ruckzuck. Man lädt sich einfach die Setup-App aus dem Appstore, schließt den Speaker an die Steckdose an, klickt sich mit 5 Klicks durch die App, gibt das WLAN-Passwort ein und schon ist der Speaker über WLAN zu erreichen. FUNKTION// Jedem sollte bewusst sein, dass der Speaker auf Spotify zugeschnitten ist und ausschließlich mit Spotify funktioniert. Das ist natürlich eine Einschränkung und manchmal auch etwas schade, aber auf der anderen Seite funktioniert der Speaker dafür perfekt mit Spotify. Man wählt in der Spotify-App einfach den Speaker als Wiedergabemedium, startet seine Playlist und fertig. Durch die Playlist kann man sich dann entspannt durch die Tasten am Speaker selbst klicken. Finde ich besonders gut, da ich den Speaker gerne auch in der Küche nutze und dann nicht mit meinen klebrigen/schmierigen Händen beim Kochen auf meinem Handydisplay rumtatschen muss. Highlight ist natürlich die Multiroomfunktion, die es ermöglicht, verschiedene Speaker in mehreren Räumen zu steuern. Leider konnte ich die Funktion bisher nicht nutzen, da ich erst einen Speaker habe. Hab mir aber schon überlegt, auch einen für das Bad zu ordern, damit morgens die wichtigsten Räume auch gut beschallt sind :-) KLANG// Das wichtigste neben der Funktionalität ist natürlich der Klang - und der überzeugt vollständig. Ich habe ein Android-Smartphone und finde es generell störend, dass die Android-App im Gegensatz zur iOS-App keinen Equalizer mitbringt. Der Speaker ist allerdings gut ausbalanciert und ich finde den Klang in allen Genres absolut klasse. Der Bass ist auch bei großen Lautstärken noch sehr klar und nicht unangenehm dröhnend. Mit einem Equalizer kann man sich den Klang ja aber dann auf seine Bedürfnisse anpassen - dann macht der Speaker sicher noch mehr Spaß. FAZIT// Wenn man zufriedener Spotifynutzer ist und lediglich Spotify streamen will, ist der SW750M perfekt. Klang und Funktion überzeugen mich komplett. Ich gebe eine klare Kaufempfehlung und bin gespannt, wie die Entwicklung in dieser Hinsicht weitergeht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

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