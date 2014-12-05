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Arrêté

Enceinte multiroom Spotify

SW700M/12

3.7

| (12) Avis | 80% recommandent ce produit

Spotify dans chaque pièce

Bénéficiez d'un son authentique en toute simplicité grâce aux deux haut-parleurs de qualité audiophile et à Spotify Connect. Écoutez Spotify sur n'importe quelle enceinte en utilisant l'application Spotify comme télécommande, étendez votre système en plaçant des enceintes où vous le souhaitez et appuyez sur le bouton Lecture pour reprendre la diffusion là où vous l'aviez interrompue.

Voir tous les avantages

Spotify dans chaque pièce

  • Spotify Connect

  • Multiroom

  • Appuyez simplement sur « PLAY »

Flux de musique directement sur les haut-parleurs, économie d'énergie

Appuyez sur le bouton de lecture pour «Jamais sans ma musique»

Appuyez sur le bouton de lecture pour «Jamais sans ma musique»

Lorsque vous appuyez sur le bouton de lecture, la musique se lance instantanément sur le haut-parleur, peu importe si elle avait été jouée précédemment sur un téléphone intelligent, une tablette ou un autre appareil intelligent. Cette fonction vous permet également de passer d'un haut-parleur à l'autre dans différentes pièces.

Musique en continu, même avec appels, vidéos et jeux

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.7

sur 6

12

Avis

80%

recommandent ce produit

2

05/12/2014

Deutschland

Deutschland

Großer Sound zu tollem Preis!

Da ich schon länger die Spotify App nutze und ich die Auswahl der Musik sowie die Playlists zu schätzen gelernt habe wollte ich meine Musik nicht nur, wie bisher, über meine Kopfhörer am Handy hören, sondern auch Zuhause. Daraufhin bin ich auf den neuen Philips Spotify Multiroom Lautsprecher SW700M-12 gestoßen. Besonders überzeugt hat mich die Einfachheit des Systems, es geht dabei einzig und allein um die Spotify Wiedergabe und somit konzentriert sich das Gerät auch genau auf diese Aufgabe und versucht nicht alle möglichen Geräte in einem zu verbinden. Um Spotify auf anderen Geräten wiedergeben zu können ist "Spotify Connect" nötig welches in den Spotify Premium Account angeboten wird. Das erste anfassen des Speakers ist schon ein Erlebnis, sehr gut verarbeitet, sehr edel, Soundstoff bespannte Front, sehr wertiges Design. Toll! Die einmalige Einrichtung erfolgt mittels der Philips SpeakerSet Manager App. Man hat die Wahl den Speaker mittels WPS ins WLAN zu bringen oder manuell zu verbinden (dies passiert dann über die App). Da mein Router im Dachboden installiert ist und ich keine Lust hatte dort die WPS Taste zu drücken entschied ich mich für die manuelle Einrichtung. Diese war dann auch schneller beendet als ich auf den Dachboden gewesen wäre. Technisch gesehen läuft dies so ab das der Speaker nach drücken der "Setup" Taste ein AD-Hoc Netzwerk erstellt. Die App verbindet sich dann automatisch zu diesen WLAN und man kann seine WLAN Verbindung einrichten. Über die App gibt es auch die Möglichkeit die Höhen und Tiefen einzustellen. Nach dieser schnellen Einrichtung geht es eigentlich direkt los, in der Spotify App kann dann bei Ausgabegeräten der "Multiroomspeaker" angewählt werden. Oder man startet die Wiedergabe direkt durch druck auf die Playtaste am Gerät. Der Klang dieser kleinen Box ist der Hammer, die beiden audiophilen Treiber machen das Musik hören zum genuss und bringen eine super klare und facettenreiche sehr natürliche Wiedergabe. Besonders gut finde ich das man nicht auf die App angewiesen ist. Man kann die Wiedergabe zu jeder Zeit durch drücken der Playtaste starten. Bei dem Preis klare Empfehlung und ein tolles Geschenk!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW700M Spotify Multiroom-Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW700M Spotify Multiroom-Lautsprecher

15/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product For Spotify users

This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW700M Spotify multiroom speaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW700M Spotify multiroom speaker

15/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product For Spotify users

This is so simple to set up, sounds great and is great value. I have a 700 and its awesome, sounds great. I am planning on buying another 700 and a 750 to go in my living room. I am a Spotify premium user and Connect is a game changer. Since i got the product on Friday i have used it everyday. I would say the 750 is better for bass lovers, however the 700 holds its own perfect for a 1 bed flat. I took it to a friends house party on saturday and it was awesome.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW700M Spotify multiroom speaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SW700M Spotify multiroom speaker

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