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Série 7000Défroisseur à main

STH7060/80

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Libérez le potentiel de votre garde-robe
Tous vos vêtements sont prêts à être portés en un clin d'œil grâce au défroisseur à main Philips série 7000. Doté d'une tête réglable et d'un nez de plaque vapeur effilé, il élimine les faux plis rapidement et facilement, sous tous les angles. Il est également pourvu de la technologie OptimalTEMP, qui permet d'éviter tout risque de brûlure.
Voir tous les avantages

Défroissage pratique, rapide et efficace

Libérez le potentiel de votre garde-robe

  • 1 500 W, jusqu'à 28 g/min

  • Semelle OptimalTEMP

  • Temps de chauffe de 30 secondes

  • Réservoirs d'eau de 100 + 200 ml

  • StyleMat inclus

Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries* : rafraîchit et élimine les odeurs

En plus de défroisser, le défroisseur série 7000 rafraîchit également les vêtements (ainsi que les tissus d'ameublement, les rideaux et les jouets) et élimine les odeurs en neutralisant jusqu'à 99,9 % des bactéries*.

Tête réglable pour un défroissage facile et agréable

La tête réglable innovante vous permet d'éliminer les faux plis à n'importe quel angle. Cela vous donne la possibilité de défroisser verticalement ou horizontalement, c'est vous qui choisissez !

Pointe pour atteindre tous les recoins des vêtements

La plaque vapeur est dotée d'un nez pointu qui vous permet d'éliminer facilement les faux plis avec une plus grande précision dans les zones difficiles d'accès telles que les boutons, les cols et les plis.

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Mentions légales

  1. Tests réalisés par un institut tiers pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 10 secondes d'exposition à la vapeur.

  2. Par rapport au modèle Philips FC9252, d'après un rapport de test interne de Philips