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STH5030/80
Idéal vêtements délicats et plis
Élégant, épuré, simple d'utilisation
Facile à transporter et à ranger
Le défroisseur à main Philips série 5000 est prêt dès que vous en avez besoin. Orientez la tête pour défroisser les vêtements sur un cintre ou une surface plane et le tour est joué ! La tête à inclinaison réglable permet de l'emmener facilement dans votre valise et de le ranger rapidement chez vous.
Incroyablement facile à utiliser, le défroisseur à main Philips série 5000 chauffe en seulement 35 secondes. Plus besoin de sortir votre planche à repasser : grâce à cet appareil, vous pouvez défroisser vos vêtements directement sur un cintre ou une surface plane. Un vrai jeu d'enfant !
Avec le défroisseur à main Philips série 5000, éliminez tous les plis de vos vêtements repassables. Le mode ECO est parfait pour économiser de l'énergie. Le mode MAX, offrant un débit vapeur plus élevé, est idéal pour les plis les plus tenaces et les tissus comme le coton.
5.0
sur 6
2
Avis
YvetteM
28/06/2026
United Kingdom
Partie de promotion
Handy Steamer!
I’ve been really impressed with the Philips 5000 Series Handheld Steamer. It heats up quickly, is lightweight and easy to use, and removes creases with minimal effort. It’s perfect for freshening up clothes without having to get the ironing board out, and the compact design makes it great for storing or taking away when travelling. A really handy addition to my routine.
Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
LozamsS
25/06/2026
United Kingdom
Partie de promotion
This is perfect!
This is perfect! What I love most about the steamer is that its so easy to travel with. It's easy to use and you can literally use it anywhere. To me it feels well built and there are no issues I have ran into. I recieved this item for free to review, however, I would purchase this even more so when it is on offer.
Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Test effectué avec des souches test des bactéries/levures suivantes : Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test effectué avec les espèces d'acariens suivantes : Dermatophagoides farinae (acariens mâles et femelles adultes et à l'état de nymphe)
La puissance nominale de 1 400 W se base sur une utilisation avec une source d'alimentation de 240 V. La puissance nominale réelle peut varier en fonction de la tension.