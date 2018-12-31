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STH3010/70
Compact et pliable
Prêt à l'emploi en 30 secondes environ
1 000 W, jusqu'à 20 g/min
Plus besoin de table à repasser
Notre défroisseur à main série 3000 est conçu pour être léger, compact et pliable. Il est ainsi facile à utiliser et à ranger, ce qui vous permet de rafraîchir vos vêtements en tout lieu et à tout moment. Il est votre compagnon idéal pour des retouches simples et rapides à la maison comme en déplacement.
Prêt à défroisser en seulement 30 secondes. Le voyant indique lorsque l'appareil est prêt, pour une séance aussi rapide que possible. Pas d'attente, pas de tracas.
Notre défroisseur à main produit jusqu'à 20 g/min de vapeur continue grâce à une puissance de 1 000 W. Pour un défroissage rapide et pratique.
Notation globale
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 10 secondes d'exposition statique.