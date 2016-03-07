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Arrêté

Casque TV AudioBoost sans fil

SSC5001/10

2.8

| (17) Avis

Réglages sonores personnalisables

Profitez de vos programmes TV sans déranger vos proches, grâce à ce casque TV sans fil AudioBoost SSC5001 simple d'utilisation et au son clair et puissant même à un volume élevé. Ses fonctions marche/arrêt automatique et recherche automatique des canaux vous facilitent la vie.

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Réglages sonores personnalisables

  • HP 15 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Compatible avec tous les téléviseurs intégrant une sortie optique ou audio 3,5 mm

Compatible avec tous les téléviseurs intégrant une sortie optique ou audio 3,5 mm

Le casque TV AudioBoost est compatible avec tous les téléviseurs équipés d'une sortie audio analogique ou numérique.

Connexion sans fil numérique pour une écoute sans interférence

Connexion sans fil numérique pour une écoute sans interférence

Bénéficiez d'une écoute sans interférence. La connexion sans fil numérique assure une transmission fiable et sécurisée sans aucune interférence.

Réglage du volume Gauche/Droite pour une expérience personnalisée

Réglage du volume Gauche/Droite pour une expérience personnalisée

Profitez d'un son amplifié et d'une expérience personnalisée grâce au réglage indépendant du volume de l'oreille gauche et de l'oreille droite.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.8

sur 6

17

Avis

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

22/01/2021

Deutschland

Deutschland

wie bekomme ich neue akkus

wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends

Avantages

guter Sitz

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

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