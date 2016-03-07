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Arrêté
SSC5001/10
Réglages sonores personnalisables
Profitez de vos programmes TV sans déranger vos proches, grâce à ce casque TV sans fil AudioBoost SSC5001 simple d'utilisation et au son clair et puissant même à un volume élevé. Ses fonctions marche/arrêt automatique et recherche automatique des canaux vous facilitent la vie.
HP 15 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Le casque TV AudioBoost est compatible avec tous les téléviseurs équipés d'une sortie audio analogique ou numérique.
Bénéficiez d'une écoute sans interférence. La connexion sans fil numérique assure une transmission fiable et sécurisée sans aucune interférence.
Profitez d'un son amplifié et d'une expérience personnalisée grâce au réglage indépendant du volume de l'oreille gauche et de l'oreille droite.
2.8
sur 6
17
Avis
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Fohlen73
22/01/2021
Deutschland
wie bekomme ich neue akkus
wird von meiner frau den ganzen tag benutzt von mir nur abends
Avantages
guter Sitz
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer