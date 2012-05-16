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Arrêté
SPH8608/12
Redécouvrez le plaisir de partager des histoires
Un album photo, c'est l'occasion de redécouvrir le plaisir de partager des histoires, de faire rire, sourire ou pleurer sans prononcer une parole. Pourquoi s'en priver : allumez votre album, et partagez-le !
20,3 cm
Bordure à commande tactile
Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.
Ce socle de recharge pour batterie fait également office de station d'accueil. Une fois rechargée, la batterie intégrée du cadre vous permet de partager vos photos sans fil pendant 2 heures.
Les albums photo de Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.8
sur 6
13
Avis
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPH8608 Album fotografico digitale
Oui, je recommande ce produit
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Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Oui, je recommande ce produit
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