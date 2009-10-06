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Arrêté
SPC530NC/00
Webcam intuitive
Avec sa résolution de 1,3 MP, son zoom numérique 3x et sa réduction du bruit, la Webcam easy SPC530 vous offre des images fluides et un son cristallin ; le chat vidéo devient un moment privilégié. Grâce au plug-and-play, rien n'est plus facile pour garder le contact avec ceux que vous aimez.
intuitive
Le support multifonction facilite le montage sécurisé de la webcam au-dessus de n'importe quel moniteur, portable ou bureau. Son design particulièrement sûr évite qu'il ne bouge ou tombe au cours d'une conversation.
La webcam et son logiciel ont été conçus pour être compatibles avec tous les services de messagerie instantanée. Ajoutez des vidéos dans Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger et autres services.
Installez-vous confortablement et appréciez cette qualité vidéo de 30 images par seconde. Les images obtenues sont plus fluides et le chat vidéo de meilleure qualité.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 6
1
Avis
Chris
06/10/2009
United Kingdom
Excellent Product!
I was looking for a webcam to do a final year project as an AI student and i came across this webcam and decided to pick it up. The looks feels very good, the image it captures is astnishingly superb with vivid clearity. I fully recommend it if you want it for whatever reason.
Cet avis concerne le produit SPC530NC Notebook webcam
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