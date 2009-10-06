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Arrêté

Webcam pour ordinateur portable

SPC530NC/00

5

| (1) Avis

Webcam intuitive

Avec sa résolution de 1,3 MP, son zoom numérique 3x et sa réduction du bruit, la Webcam easy SPC530 vous offre des images fluides et un son cristallin ; le chat vidéo devient un moment privilégié. Grâce au plug-and-play, rien n'est plus facile pour garder le contact avec ceux que vous aimez.

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Webcam intuitive

  • intuitive

Se fixe en toute sécurité sur tout moniteur, portable ou bureau

Le support multifonction facilite le montage sécurisé de la webcam au-dessus de n'importe quel moniteur, portable ou bureau. Son design particulièrement sûr évite qu'il ne bouge ou tombe au cours d'une conversation.

Compatible avec tous les services de messagerie instantanée

La webcam et son logiciel ont été conçus pour être compatibles avec tous les services de messagerie instantanée. Ajoutez des vidéos dans Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger et autres services.

Qualité vidéo de 30 images par seconde pour des images fluides

Installez-vous confortablement et appréciez cette qualité vidéo de 30 images par seconde. Les images obtenues sont plus fluides et le chat vidéo de meilleure qualité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

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3
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1

06/10/2009

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product!

I was looking for a webcam to do a final year project as an AI student and i came across this webcam and decided to pick it up. The looks feels very good, the image it captures is astnishingly superb with vivid clearity. I fully recommend it if you want it for whatever reason.

Cet avis concerne le produit SPC530NC Notebook webcam

Cet avis concerne le produit SPC530NC Notebook webcam

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