Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Son exceptionnel
Ces enceintes sont idéales pour la musique, la voix et les bandes son ! Il vous suffit de les connecter à votre ordinateur portable pour que votre musique prenne vie. Profitez d'une expérience audio exceptionnelle ! La gestion des câbles vous permet d'avoir un bureau toujours bien rangé.
Alimentation USB
Entrée audio
Cette enceinte pour PC Philips offre un son de bonne qualité et des basses riches.
Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se connecte directement à un port USB de votre ordinateur portable, qui le reconnaît automatiquement comme un périphérique de stockage USB amovible.
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
4.1
sur 6
16
Avis
88%
recommandent ce produit
mk5406
13/07/2013
Deutschland
Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis
Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher
porsche
27/02/2018
United Kingdom
super sound
super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 Notebook USB speakers
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 Notebook USB speakers
Nello28
07/07/2014
Italia
Lo stile vintage miniaturizzato.
Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 Altoparlanti USB per notebook
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SPA20 Altoparlanti USB per notebook