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Arrêté

Enceintes USB pour ordinateur portable

SPA20/00

4.1

| (16) Avis | 88% recommandent ce produit

Son exceptionnel

Ces enceintes sont idéales pour la musique, la voix et les bandes son ! Il vous suffit de les connecter à votre ordinateur portable pour que votre musique prenne vie. Profitez d'une expérience audio exceptionnelle ! La gestion des câbles vous permet d'avoir un bureau toujours bien rangé.

Voir tous les avantages

Son exceptionnel

  • Alimentation USB

  • Entrée audio

Basses riches

Cette enceinte pour PC Philips offre un son de bonne qualité et des basses riches.

Fiche d'alimentation USB

Fiche d'alimentation USB

Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se connecte directement à un port USB de votre ordinateur portable, qui le reconnaît automatiquement comme un périphérique de stockage USB amovible.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.1

sur 6

16

Avis

88%

recommandent ce produit

3
2

13/07/2013

Deutschland

Deutschland

Gute Qualität bei erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis

Da die in meinem Monitor eingebauten Lautsprecher qualitativ einfach zu schlecht waren, suchte ich eine kostengünstige Lösung ohne Anspruch an HiFi-Qualität, aber doch guter Hörbarkeit für gelegentliche Filme und Begleitmusik zur Arbeit am PC. Der Versuch mit den Lautsprechern war sehr erfolgreich. Sie tun genau das, was ich benötige. Den Punktabzug bei der Benutzerfreundlichkeit gibt es für die Belegung eines USB-Ports für die Stromversorgung. Trotzdem eine ganz klare Kaufempfehlung für den PC, für ein Notebook im Hinblick auf Mobilität eher ungeeignet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPA20 USB-Notebook-Lautsprecher

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPA20 Notebook USB speakers

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPA20 Notebook USB speakers

07/07/2014

Italia

Italia

Lo stile vintage miniaturizzato.

Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPA20 Altoparlanti USB per notebook

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SPA20 Altoparlanti USB per notebook

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