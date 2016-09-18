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Arrêté
SHQ8300PK/00
Liberté de mouvement. Excellentes performances.
Conçus pour le sport et l'action, les écouteurs sans fil Philips Actionfit SHQ8300 génèrent des basses puissantes, avec un design confortable résistant à la transpiration et à la pluie. Vous avez le choix entre deux configurations de port, selon vos besoins.
HP 13,6 mm/conception semi-fermée
Écouteur
MusicChain™ vous permet de partager facilement les pistes que vous écoutez avec un ami. Grâce à la technologie Bluetooth®, il vous suffit d'appuyer sur le bouton MusicChain™ de votre casque pour l'appairer à d'autres casques compatibles MusicChain™.
Les deux configurations différentes assurent le maintien des écouteurs ActionFit en place, pour vous permettre de vous concentrer sur votre séance de sport ou d'entraînement. Le clip tour d'oreille est conçu pour les sports extrêmes et professionnels, tandis que le stabilisateur en forme de C est idéal pour les entraînements ordinaires.
La transpiration et la pluie ne vous empêcheront pas de vous donner à fond en musique. Les matériaux du casque sport Bluetooth® sans fil ActionFit résistent à l'humidité et à la transpiration, afin d'en faire le compagnon idéal pour vos séances de sport, quelle que soit la météo.
2.7
sur 6
7
Avis
LyndaCarter
18/09/2016
Italia
Vale il suo prezzo. Ottimo!
Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Oui, je recommande ce produit
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Eschuk
10/04/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt hat gute Eigenschaften
Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
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Wrawtnik
02/05/2016
United Kingdom
No more wires!
Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
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Les résultats réels peuvent varier.