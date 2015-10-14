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Arrêté
SHQ4300LF/00
Dépassez vos limites
Le SHQ4300 est un poids plume fabriqué en caoutchouc souple, léger et résistant à la transpiration, pour un maintien parfait. Vous ne voudrez pas vous en séparer une fois votre séance de sport terminée ! Ses basses riches et profondes maintiendront votre motivation.
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Tour de cou
Pesant à peine 11,4 g, les écouteurs sport ActionFit sont si légers et confortables que vous oublierez même que vous les portez. Idéal pour se motiver sur les derniers kilomètres.
Un serre-câbles est inclus avec le casque ActionFit. Il vous évite d'être gêné par le câble pendant vos séances d'exercice.
4.3
sur 6
10
Avis
90%
recommandent ce produit
guimarlau
14/10/2015
France
Acheteur vérifié
super produit, ne bouge pas!
tiens parfaitement lors de la course à pied! design très sympa et le fluo sécurise! 3 embouts inter changeable suivant vos oreilles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4300LF Sports headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4300LF Sports headphones
Tahir
24/04/2017
Deutschland
Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen
Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4300LF Sportkopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4300LF Sportkopfhörer
chaosad
28/06/2015
Deutschland
Leichte Kopfhörer mit tollem Sound
Ich hatte die Möglichkeit diese Kopfhörer in einem Produkttest zu testen. Zuerst ist anzumerken, dass die Verpackung der Kopfhörer bei dem Versand mit der DHL leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, da der Paketbote, den Großbrief in den Briefkasten gequetscht hat. Die Kopfhörer haben allerdings keinen Schaden davon getragen. Farblich ist die Verpackung ansprechend gestaltet und bietet auch dem Inhalt wie oben beschrieben einen guten Schutz. Außerdem ist auf der Verpackungsinnenseite eine kurze Bedienungsanleitung zu finden. Diese hätte vielleicht auch extra beigelegt werden können, da sie so, schwer zu finden ist. Es wird gut beschrieben, wie die Kopfhörer der Kopfform angepasst werden und zu reinigen sind. Im Lieferumfang sind drei verschiedene Ohrstöpselgrößen, ein Transportbeutel sowie der Actionfitkopfhörer enthalten. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserdicht, was beim Sporttreiben von absolutem Vorteil ist. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an und haben einen guten Sound auch bei einem leisen Betrieb. Da sie sehr leicht sind, stören sie nicht und mal hat schnell vergessen, dass man Kopfhörer trägt. Die Geräuschisolation ist stark, was eventuell Probleme beim Joggen in der Stadt geben könnte (man muss halt aufpassen.) Die Verarbeitung der Kopfhörer ist sehr gut. Ein Manko ist der fehlende Lautstärkeregler, bzw. Skip-Knopf am Kabel. Insgesamt ein sehr guter Kopfhörer zum Sporttreiben, der einen klasse Sound liefert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4300LF Sportkopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ4300LF Sportkopfhörer