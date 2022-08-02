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Arrêté
SHQ3200/10
Pour les activités sportives
Avec ses tours d'oreille réglables, le SHQ3200 léger et résistant à la transpiration vous permet de vous concentrer sur votre tâche, sans perte de motivation. Si ce n'était pas pour un son extraordinaire et énergisant, vous ne vous rendriez même pas compte de sa présence.
ActionFit
Orange et gris
Avec leurs oreillettes ajustables brevetées, les écouteurs ActionFit assurent une tenue aussi parfaite que confortable. Glissez-les sur vos oreilles et tirez le crochet vers le haut ou le bas jusqu'à ce que la sensation vous convienne. Vous pouvez désormais vous lancer à corps perdu dans tout exercice ou travail physique sans craindre de perdre vos oreillettes.
Il n'y a rien de tel qu'une bande-son accrocheuse pour rester dans le rythme et c'est justement toute la force des écouteurs ActionFit dont les basses profondes et dynamiques accompagnent chacune de vos foulées et vous aident à vous dépasser.
2.3
sur 6
22
Avis
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Avantages
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Contre
hard to find to purchase
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Date d'utilisation 2020-08-02
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2020-08-02
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Oui, je recommande ce produit
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Theoc97
13/01/2016
België
Très correct
Tout simplement un très bon produit, pas cher et qui reste en place.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Oui, je recommande ce produit
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