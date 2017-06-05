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Arrêté

ActionFitCasque Sport avec Micro

SHQ1305WS/00

4.3

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Dépassez vos limites

Dépassez vos limites avec les écouteurs légers Actionfit SHQ1305. Ces écouteurs robustes résistants à la transpiration et à la pluie offrent des basses puissantes et un maintien optimal, grâce à leurs haut-parleurs ultra-performants et à leurs stabilisateurs.

Voir tous les avantages

Ultra-léger, maintien parfait

Dépassez vos limites

  • HP 8,6 mm/concep. arrière ouverte

  • Écouteur

3 tailles d'embout pour un ajustement optimal

3 tailles d'embout pour un ajustement optimal

Design ultra-léger de 5,7 g, pour un confort inégalé*

Design ultra-léger de 5,7 g, pour un confort inégalé*

Pesant à peine 5,7 g, les écouteurs sport ActionFit sont si légers et confortables que vous oublierez même que vous les portez. Idéal pour se motiver sur les derniers kilomètres.

Pince pour fil incluse pour un encombrement réduit

Pince pour fil incluse pour un encombrement réduit

Les écouteurs ActionFit sont livrés avec une pince pour fil qui maintient le fil en place pendant que vous vous concentrez sur votre effort.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

05/06/2017

España

España

Acheteur vérifié

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

07/06/2015

France

France

Tester pendant les runningdays 2015

J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

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31/05/2015

France

France

Utilisation pendant les running days du Figaro 2015

J'ai été fort impressionné par la qualité des écouteurs Action Fit lors de leur utilisation à l'occasion des Running days du Figaro 2015. Ils sont d'un excellent maintien des écouteurs sans aucune gène et le son est très bon. Je recommande à tous ceux qui cherche un produit léger et sans gène pendant la course.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1305LF Sports headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ1305LF Sports headphones with mic

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