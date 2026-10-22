Son haute précision

Le modèle CitiScape Frames se porte comme votre paire de lunettes de soleil préférée. Où que vous alliez, profitez d'un son fidèle grâce à la conception acoustique fermée et aux haut-parleurs haute qualité. Lorsque vous ne l'utilisez plus, il vous suffit de le plier et de le glisser dans son élégante housse de protection.