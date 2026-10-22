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Arrêté

CitiScape FramesCasque avec Micro

SHL5705CM/00

Son haute précision

Le modèle CitiScape Frames se porte comme votre paire de lunettes de soleil préférée. Où que vous alliez, profitez d'un son fidèle grâce à la conception acoustique fermée et aux haut-parleurs haute qualité. Lorsque vous ne l'utilisez plus, il vous suffit de le plier et de le glisser dans son élégante housse de protection.

Voir tous les avantages

Avec isolation optimale et design pliable

Son haute précision

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets

  • Pliable et compact

Pliage compact pour un transport et un rangement facile

Pliage compact pour un transport et un rangement facile

Votre casque peut être plié de façon compacte pour un transport et un rangement facile.

Conception d'un casque léger pour un confort d'écoute prolongé

Conception d'un casque léger pour un confort d'écoute prolongé

Le CitiScape Frames est fabriqué avec des matériaux robustes haut de gamme pour relier les coques à l'arceau. Une charnière métallique légère rend l'ensemble flexible mais solide ; vous pouvez donc porter votre casque confortablement et en toute sécurité pendant de longues heures.

Le câble anti-nœuds amovible vous permet d'éviter les nœuds.

Spécificités Techniques

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