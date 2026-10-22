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Arrêté
SHL5705CM/00
Son haute précision
Le modèle CitiScape Frames se porte comme votre paire de lunettes de soleil préférée. Où que vous alliez, profitez d'un son fidèle grâce à la conception acoustique fermée et aux haut-parleurs haute qualité. Lorsque vous ne l'utilisez plus, il vous suffit de le plier et de le glisser dans son élégante housse de protection.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Coussinets
Pliable et compact
Votre casque peut être plié de façon compacte pour un transport et un rangement facile.
Le CitiScape Frames est fabriqué avec des matériaux robustes haut de gamme pour relier les coques à l'arceau. Une charnière métallique légère rend l'ensemble flexible mais solide ; vous pouvez donc porter votre casque confortablement et en toute sécurité pendant de longues heures.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale
Les fonctions disponibles varient en fonction du modèle de téléphone portable.