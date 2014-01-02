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Arrêté
SHL3000RD/00
Son puissant
Puissance du son et des basses grâce à une gestion de puissance de 1 000 mW et des transducteurs en néodyme de 32 mm. Ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage d'une expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.
Contrôle de style DJ
Rouge
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
4.7
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Kroket
02/01/2014
España
excelente
Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000RD Headband headphones
Oui, je recommande ce produit
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nenni89
15/09/2012
Italia
cuffie da veri intenditori !!!
ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Margotte
04/12/2013
España
Es super cómodo y a la vez estético!!!
Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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