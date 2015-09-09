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Arrêté
SHE8100SL/00
Des basses toujours pures et profondes
Les écouteurs intra-auriculaires Philips SHE8100 sont équipés de haut-parleurs de haute qualité, pour des basses profondes, et de coques robustes en aluminium, pour une pureté sonore totale. Tubes acoustiques ovales pour un confort optimal.
HP 8,6 mm/conception semi-fermée
Intra-auriculaire
Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.
La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !
2.8
sur 6
4
Avis
Loppenhorst
09/09/2015
Deutschland
Acheteur vérifié
Ergonomisch und klingt gut
Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer
babblegum12
02/09/2015
Deutschland
Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche
Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!
Cet avis concerne le produit SHE8100SL InEar-Kopfhörer
Cet avis concerne le produit SHE8100SL InEar-Kopfhörer
Dustin
03/03/2016
Deutschland
Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.
Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.
Cet avis concerne le produit SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer
Cet avis concerne le produit SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer