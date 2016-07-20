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Arrêté
SHE3900PK/00
Basses riches
Beaux et confortables, ces écouteurs intra-auriculaires haut de gamme produisent d'excellentes basses. Les haut-parleurs efficaces génèrent un son puissant. Les tubes ovales sont fournis avec 3 tailles d'embout, pour un maintien optimal et des basses profondes. Les coques métallisées sous vide sont épurées et élégantes.
Rose
Les embouts sont livrés en 3 tailles : petite, moyenne et grande - pour un ajustement parfait.
Haut-parleurs compacts efficaces assurent un ajustement précis, une reproduction fidèle et des basses d'une grande richesse, pour votre plus grand plaisir d'écoute.
4.2
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Dennis16
20/07/2016
Deutschland
Einfach nur Super
Diese Kopfhörer haben einen satten, klaren Bass und Sound. Ich habe sie bereits das zweite mal gekauft, da ich das erste Paar verloren habe, jedoch war es das aufjedenfall wert. Jedoch könnte das Kabel vieleicht ein Ticken kreativer sein
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Kaki
25/09/2014
Deutschland
Die besten kleinsten Kopfhörer
Hallo, ich habe diese Kopfhörer seit mittlerweile 4 Jahren und sie funktionieren immernoch einwandfrei. Leider habe ich neulich den rechten Kopfhörer abgerissen, aber das macht gar nichts, denn der linke Kopfhörer läuft immernoch problemlos weiter :-) Alle Daumen hoch. Diese Kopfhörer sind schön klein, dezent, unauffällig, sitzen perfekt und haben einen fantastischen Klang.
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Michaela
13/05/2014
Deutschland
Philips SHE3905 In-ear-Kopfhörer mit Mikrofon absolut begeistert…
Habe die Phillips In-Ear-Kopfhörer SHE3905 für mein Lauftraining benutzt und bin begeistert. Die Kopfhörer (Für meine Ohren mit kleinstem Aufsatz) sitzen fest und fallen beim Laufen - Joggen nicht heraus. "Nebengeräusche" beim Laufen durch die Bewegung sind so gut wie nicht hörbar. Der Sound ist gut und die Steuerung zum einfachen Wechseln zwischen Musik und Anrufen funktioniert tadellos. Verarbeitung: Die Kopfhörer sind qualitativ sehr hochwertig verarbeitet (wirken stabil und machen einen hervorragenden haptischen Eindruck), das breite Kabel vermeidet ein Verknoten und ist trotzdem kaum schwerer als herkömmliche. Ebenso wird ein Herausfallen oder Herausziehen der Kopfhörer durch die Verbindungstechnik zwischen Kabel und Ausgabegerät verhindert, was den Tragekomfort deutlich steigert, besonders beim Sport. Die unterschiedlichen Gummiaufsätze bieten für jeden "Ohrtyp" eine Option. Sound: Die Kopfhörer verwandeln sogar den billigsten MP3 Player in ein passables und brauchbares Abspielgerät. Druckvoller Gesamtsound mit gutem, spürbarem Bass, wie auch knackigen Höhen, die sich zu keiner Zeit überschlagen! Gesamteindruck: Absolute Kaufempfehlung, besonders durch das Preis-Leistungsverhältnis sind die Phillips In-Ear-Kopfhörer SHE3905 empfehlenswert!
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