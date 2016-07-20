Habe die Phillips In-Ear-Kopfhörer SHE3905 für mein Lauftraining benutzt und bin begeistert. Die Kopfhörer (Für meine Ohren mit kleinstem Aufsatz) sitzen fest und fallen beim Laufen - Joggen nicht heraus. "Nebengeräusche" beim Laufen durch die Bewegung sind so gut wie nicht hörbar. Der Sound ist gut und die Steuerung zum einfachen Wechseln zwischen Musik und Anrufen funktioniert tadellos. Verarbeitung: Die Kopfhörer sind qualitativ sehr hochwertig verarbeitet (wirken stabil und machen einen hervorragenden haptischen Eindruck), das breite Kabel vermeidet ein Verknoten und ist trotzdem kaum schwerer als herkömmliche. Ebenso wird ein Herausfallen oder Herausziehen der Kopfhörer durch die Verbindungstechnik zwischen Kabel und Ausgabegerät verhindert, was den Tragekomfort deutlich steigert, besonders beim Sport. Die unterschiedlichen Gummiaufsätze bieten für jeden "Ohrtyp" eine Option. Sound: Die Kopfhörer verwandeln sogar den billigsten MP3 Player in ein passables und brauchbares Abspielgerät. Druckvoller Gesamtsound mit gutem, spürbarem Bass, wie auch knackigen Höhen, die sich zu keiner Zeit überschlagen! Gesamteindruck: Absolute Kaufempfehlung, besonders durch das Preis-Leistungsverhältnis sind die Phillips In-Ear-Kopfhörer SHE3905 empfehlenswert!