ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit

Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires

SHE3800WT/00

2.7

| (3) Avis

Basses puissantes

Le SHE3800 compact et coloré ne manque pas d'audace avec ses haut-parleurs performants qui reproduisent des basses ultra-dynamiques. Ses embouts confortables de forme ovale assurent un maintien ergonomique.

Voir tous les avantages

Écouteurs compacts avec tubes acoustiques ovales

Basses puissantes

  • Blanche

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort personnalisé optimal

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort personnalisé optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et précis

Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et précis

Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son clair pour un plus grand plaisir d'écoute en mouvement.

Tube acoustique ovale ergonomique pour un maintien confortable

La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches relatives à la forme de l'oreille humaine. Conçu pour convenir à toutes les formes d'oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 6

3

Avis

4
3

16/04/2016

España

España

Exelente sonido

Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3800WT Auriculares intrauditivos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE3800WT Auriculares intrauditivos

26/08/2014

France

France

ce produit MP3 (2012) est très moyen !

dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.

Cet avis concerne le produit SHE3800PK In-Ear Headphones

Cet avis concerne le produit SHE3800PK In-Ear Headphones

18/08/2016

France

France

Ne respecte pas ses promesses

Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes

Cet avis concerne le produit SHE3800PK In-Ear Headphones

Cet avis concerne le produit SHE3800PK In-Ear Headphones

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.