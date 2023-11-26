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Puis-je charger des piles rechargeables génériques avec ce système Philips ?
Puis-je utiliser plusieurs casques sur une seule station d'accueil ?
Quelle est la fréquence de fonctionnement du casque Philips ?
Comment préserver l’autonomie de mon casque Philips ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?
La musique s’interrompt dans la portée de 30m spécifiée
Il y a des interférences quand j’utilise mon casque sans fil Philips