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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
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Philips Avent Natural ResponseBiberon

SCY906/01

4.8
| (235) Avis | 99% recommandent ce produit
Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, déglutir et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • 1 biberon

  • 330 ml

  • Tétine à débit rapide

  • 6 mois et +

La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

Spécificités Techniques

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4.8

sur 6

235

Avis

99%

recommandent ce produit

2

21/01/2026

België

België

Acheteur vérifié

Meilleurs biberons depuis toujours

Materiel de qualite . Large choix , avec explications très claires. Prix concurrentiel. Réception rapide et colis en bon état.

Cet avis concerne le produit Natural Response SCY906/02 Biberon à réponse Naturelle

Cet avis concerne le produit Natural Response SCY906/02 Biberon à réponse Naturelle

31/01/2023

France

France

Bon produit

Très bon produit, je le recommande. J’ai juste rajouté la petite cuillère à l’intérieur que j’avais dans le tout petit.

Avantages

Forme de la tétine et qualité du biberon

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce

26/01/2023

France

France

Une tétine adaptée à la succion de bébé

Le design est simple, joli et agréable. Le plastique est léger et permet au bébé de l'avoir facilement en main dès son plus jeune âge. De même, la tétine a été validé par mon chiropracteur et l'ostéopathe de ma fille. Elle est adaptée pour une succion et une alternance sein/ biberon. Le débit est adapté à l'âge. Le nettoyage est facile et adapté. C'est la seule marque de tétine acceptée par ma fille au debut de la transition à l'allaitement mixte.

Avantages

Tétine adapté à l'alternance sein/ biberon

Contre

Plastique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011