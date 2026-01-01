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    • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé Respecte le rythme de consommation de chaque bébé Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

      Philips Avent Natural Response Nighttime Biberon

      SCY903/81

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

      La tétine Natural Response libère le lait uniquement lorsque le bébé tète activement. Les bébés peuvent téter à leur propre rythme, comme au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus d'informations ci-dessous.

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      Natural Response Nighttime
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      Natural Response Nighttime

      Biberon

      total

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      Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

      Une tétine qui fonctionne comme un sein

      • 1 biberon
      • 260 ml
      • Tétine à débit moyen
      • 3-6 mois
      La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

      La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

      La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.

      Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

      Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

      La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

      Il est important de trouver la tétine adaptée

      Il est important de trouver la tétine adaptée

      Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

      Phosphorescent pour faciliter les tétées de nuit

      Phosphorescent pour faciliter les tétées de nuit

      La douce lueur de l'anneau phosphorescent vous aide à donner le biberon à votre bébé et à surveiller la progression de la tétée le plus paisiblement possible lorsque la luminosité est réduite.

      Une lueur qui dure le temps d'une tétée complète

      Une lueur qui dure le temps d'une tétée complète

      Il ne faut qu'une heure à l'anneau phosphorescent pour se régénérer à la lumière du jour ou d'une lampe, afin d'être prêt pour le prochain biberon de bébé.

      Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

      Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

      La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

      La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

      La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

      L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

      Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

      Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

      Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.

      Facile à utiliser, facile à nettoyer et rapide à assembler

      Facile à utiliser, facile à nettoyer et rapide à assembler

      Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

      Facile à tenir, même pour les petites mains

      Facile à tenir, même pour les petites mains

      Ce biberon ergonomique est facile à saisir selon n’importe quel angle pour un confort optimal pendant l’allaitement. Facile à tenir, aussi bien pour vos mains que pour les petites mains de bébé.

      Compatible avec toute la gamme Philips Avent

      Compatible avec toute la gamme Philips Avent

      Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal.

      Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA*

      Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA*

      Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA*.

      Patience, le temps que bébé s'habitue

      Patience, le temps que bébé s'habitue

      Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l'allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C'est tout à fait naturel.

      Découvrez notre gamme de biberons

      Découvrez notre gamme de biberons

      Nos biberons sont disponibles en différentes tailles pour mieux répondre aux besoins de votre bébé. Choisissez parmi une gamme d'options pour trouver celle qui convient le mieux à votre enfant, en lui garantissant confort et commodité à chaque étape.

      Spécificités Techniques

      • Matériau

        Tétine
        • Silicone
        • 0 % BPA*

      • Inclus

        Biberon 260 ml
        1  Pièce(s)
        Tétine à débit moyen
        1 pièce

      • Fonctions

        Caractéristiques de la tétine
        • Tétée naturelle
        • Design anti-fuites
        • Douce et flexible
        • Valve anti-coliques

      Badge-D2C

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      • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

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