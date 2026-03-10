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  • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
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Philips Avent Natural ResponseBiberon

SCY903/74

4.7
| (382) Avis | 97% recommandent ce produit
Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine Natural Response libère le lait uniquement lorsque le bébé tète activement. Les bébés peuvent téter à leur propre rythme, comme au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus d'informations ci-dessous.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tétine à débit moyen

  • 3-6 mois

La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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4.7

sur 6

382

Avis

97%

recommandent ce produit

10/03/2026

France

France

Biberon avec tetine adapter a mon bebe.

Le biberon est vraiment super. Les bébés peuvent aller à la vitesse de consommation qu'ils veulent. C'est ce qui m'a plu car mon bébé ne boit pas très vite. Et il a eu beaucoup de mal à passer du sein au biberon. Ce biberon nous a changé la vie. L'air ne s'introduit pas dans l'estomac de bébé. Et je le trouve particulièrement joli.

Avantages

Pratique et efficace

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon

Oui, je recommande ce produit

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02/03/2026

France

France

Tres bon produit

Je valide, bon maintient dans la main. Tres pratique avec la bague fluo pour les nuits difficile. La tétine on adore, en forme de seins ma fille l’a bien acceptee.

Avantages

L’anneau lumineux

Contre

Aucun

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27/02/2026

France

France

Biberon au top

Un biberon qui respecte l'allaitement mixte mon fils n'a eut aucun problème à boire avec ce biberon qui resemble à un bout de sein . Le nettoyage et simple et un débit parfait pour bébé.

Avantages

Allaitement mixte

Contre

Aucun

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Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011