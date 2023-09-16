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1 biberon
260 ml
Tétine à débit moyen
3-6 mois
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d’un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.7
sur 6
232
Avis
97%
recommandent ce produit
camailya
16/09/2023
France
Partie de promotion
Super produit
Nous somme sur un produit réfléchie et de qualité. Grace a cette " cuillère" intérieure mon bébé n'a presque plus de colique. Beaucoup moins voir plus d'air ne passe donc une bénédiction pour la digestion de mon bébé.
Avantages
bonne prise en mains, et bien conçu pour les bébé
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce
Fadoudou
11/09/2023
France
Partie de promotion
Excellent biberon pour alimentation mixte
Mon bébé c'est tout de suite adapté le biberon. il allaiter et a dû apprendre a boire au biberon puisque je devais reprendre mon activité professionnelle. Cela a été d'une grande facilité. Je suis maman de trois enfants et j'ai bien vu la différence. Ce biberon est incroyable. je le recommande vivement
Avantages
Aide à l'alimentation mixte
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce
Cass75
05/09/2023
France
Partie de promotion
Excellent biberon
Maman allaitante depuis 1 an, j’ai voulu tester ce biberon qui a la promesse d’imiter le fonctionnement du sein maternel. Mon bébé a pu boire son lait sans trop de chamboulement au niveau de la succion pendant mes absences grâce à la tétine du Natural Response. De plus, bébé a une bonne prise du biberon pour le boire tout seul.
Avantages
Imite le fonctionnement du sein, grand, prise en main facile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.