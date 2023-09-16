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  • S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée
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Philips Avent Natural ResponseBiberon avec valve AirFree

SCY673/81

4.7
| (232) Avis | 97% recommandent ce produit
S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée
Pour des tétées calmes et confortables. La tétine à réponse Naturelle favorise le rythme unique de succion, d’ingestion et de respiration de votre bébé, tandis que la valve AirFree est conçue pour éviter que l’air n’entre dans son estomac et ainsi réduire le risque de coliques, de gaz et de reflux.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein*

S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tétine à débit moyen

  • 3-6 mois

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d’un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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4.7

sur 6

232

Avis

97%

recommandent ce produit

16/09/2023

France

France

Super produit

Nous somme sur un produit réfléchie et de qualité. Grace a cette " cuillère" intérieure mon bébé n'a presque plus de colique. Beaucoup moins voir plus d'air ne passe donc une bénédiction pour la digestion de mon bébé.

Avantages

bonne prise en mains, et bien conçu pour les bébé

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce

11/09/2023

France

France

Excellent biberon pour alimentation mixte

Mon bébé c'est tout de suite adapté le biberon. il allaiter et a dû apprendre a boire au biberon puisque je devais reprendre mon activité professionnelle. Cela a été d'une grande facilité. Je suis maman de trois enfants et j'ai bien vu la différence. Ce biberon est incroyable. je le recommande vivement

Avantages

Aide à l'alimentation mixte

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce

05/09/2023

France

France

Excellent biberon

Maman allaitante depuis 1 an, j’ai voulu tester ce biberon qui a la promesse d’imiter le fonctionnement du sein maternel. Mon bébé a pu boire son lait sans trop de chamboulement au niveau de la succion pendant mes absences grâce à la tétine du Natural Response. De plus, bébé a une bonne prise du biberon pour le boire tout seul.

Avantages

Imite le fonctionnement du sein, grand, prise en main facile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY673/01 Biberon valve AirFree 260 ml - tétine 1m+ - 1 pièce

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.