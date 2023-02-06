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  • S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée
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Philips Avent Natural ResponseBiberon avec valve AirFree

SCY670/01

4.7
| (229) Avis | 97% recommandent ce produit
S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée
Pour des tétées calmes et confortables. La tétine à réponse Naturelle favorise le rythme unique de succion, d’ingestion et de respiration de votre bébé, tandis que la valve AirFree est conçue pour éviter que l’air n’entre dans son estomac et ainsi réduire le risque de coliques, de gaz et de reflux.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein*

S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tétine à débit lent

  • 0-3 mois

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Facile à tenir, même pour les petites mains

Facile à tenir, même pour les petites mains

Ce biberon ergonomique est facile à saisir selon n’importe quel angle pour un confort optimal pendant l’allaitement. Facile à tenir, aussi bien pour vos mains que pour les petites mains de bébé.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

229

Avis

97%

recommandent ce produit

06/02/2023

France

France

Employé Philips

Acheteur vérifié

Ce produit excellent

[Employee of philipsglobal] Un produit idéal pour les bébés coliques J'ai beaucoup aimé ce produit. Je le recommanderais à tout le monde. Moi et mon bébé étions très à l'aise. Nous souffrions beaucoup de coliques. Mais pour l'instant ce problème a été éliminé.J'ai beaucoup de chance d'avoir essayé ce produit.Comparé à d'autres marques, ce produit était plus facile à laver et à utiliser. Encore, merci beaucoup pour ce produit test.

Avantages

Idéal pour les bébés coliques

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce

31/01/2023

France

France

GENIAL

BONNE PRISE EN MAIN ET AVEC CE BIBERON PAPA PEUT AUSSI DONNER LE LAIT MATERNEL GRACE A SA TETINE EN FORME DE MAMELON

Avantages

PRATIQUE EN PETIT FORMAT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce

29/01/2023

France

France

Mignon

Petit biberon tout mignon. Facile à utiliser et à nettoyer. Je recommande pour les tout petit nouveaux nés.

Avantages

Petit

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.