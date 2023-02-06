Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
1 biberon
125 ml
Tétine à débit lent
0-3 mois
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
Ce biberon ergonomique est facile à saisir selon n’importe quel angle pour un confort optimal pendant l’allaitement. Facile à tenir, aussi bien pour vos mains que pour les petites mains de bébé.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.7
sur 6
229
Avis
97%
recommandent ce produit
Bluegirl10
06/02/2023
France
Employé Philips
Acheteur vérifié
Ce produit excellent
[Employee of philipsglobal] Un produit idéal pour les bébés coliques J'ai beaucoup aimé ce produit. Je le recommanderais à tout le monde. Moi et mon bébé étions très à l'aise. Nous souffrions beaucoup de coliques. Mais pour l'instant ce problème a été éliminé.J'ai beaucoup de chance d'avoir essayé ce produit.Comparé à d'autres marques, ce produit était plus facile à laver et à utiliser. Encore, merci beaucoup pour ce produit test.
Avantages
Idéal pour les bébés coliques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce
CHANTEUR 9054
31/01/2023
France
Partie de promotion
GENIAL
BONNE PRISE EN MAIN ET AVEC CE BIBERON PAPA PEUT AUSSI DONNER LE LAIT MATERNEL GRACE A SA TETINE EN FORME DE MAMELON
Avantages
PRATIQUE EN PETIT FORMAT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce
Laaperle
29/01/2023
France
Partie de promotion
Mignon
Petit biberon tout mignon. Facile à utiliser et à nettoyer. Je recommande pour les tout petit nouveaux nés.
Avantages
Petit
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY670/01 Biberon valve AirFree 125ml - tétine 0m+ - 1 pièce
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.