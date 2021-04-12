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Cuisson à la vapeur saine
Cuisez et mixez dans un seul bol
Décongélation et réchauffage faciles
Facile à utiliser et à nettoyer
Conseils de diversification et recettes
La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.
Cet appareil réunit tout ce dont vous avez besoin pour préparer dans un même bol des repas sains pour votre bébé. Dès que les aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le positionner sur la base pour mixer le tout à la consistance souhaitée.
Notre robot cuiseur-mixeur 4-en-1 vous accompagne tout au long du processus de diversification alimentaire de bébé : commencez par mixer très finement des fruits et légumes, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez-lui des textures moins lisses.
4.2
sur 6
469
Avis
83%
recommandent ce produit
SH_1
12/04/2021
België
Acheteur vérifié
Plusieurs fonctions dans un seul appareil
J’ai choisie de lui donner la note de 5 étoiles car le produits en soi est juste parfait. Réponds a toutes mes attentes
Avantages
4 en 1 seul appareil, prend pas de place
Contre
J’en ai pas pour le moments
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium SCF883/01 Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium SCF883/01 Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1
Natalea
18/04/2018
België
Très contente, super pratique !
Nous sommes enchantés mon mari et moi de ce produit. Juste que notre bébé grandit, et ça serait peut-être bien de faire un réservoir un peu plus grand. Mais sinon, c'est le produit à avoir :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF875/02 Robot cuiseur-mixeur 4-en-1 pour bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF875/02 Robot cuiseur-mixeur 4-en-1 pour bébé
Roseliette
09/01/2023
France
Acheteur vérifié
Utilisation facile
Points positifs : Produit agréable et facile à utiliser. Contrairement à l'expérience rapportée par certains autres utilisateurs, le nettoyage s'est avéré simple et rapide. Points négatifs : Bien sûr, il faut éplucher et couper en dés fruits et légumes, ce qui demande un temps certain. Transvaser les compotes ou les purées de l'appareil dans l'assiette de bébé ou des petits pots de conservation demande un petit tour de main.
Avantages
Purée et compotes fraiches pour bébé
Contre
Prix élevé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Premium SCF883/01 Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier