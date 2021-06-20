ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Inscrivez-vous dès maintenant

Accès anticipé à nos soldes Refurb Friday

09

d

Jours

14

h

Heures

:

45

m

Minutes

:

00

s

Secondes

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel

Arrêté

Philips AventPots de conservation pour aliments frais

SCF876/02

3.3

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Stockez vos repas frais en toute simplicité

Conçu pour le robot cuiseur-mixeur pour bébé 4 en 1 Philips Avent. Portionnez, conservez, décongelez ou réchauffez en toute simplicité des repas sains pour votre bébé.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Stockez vos repas frais en toute simplicité

  • 2 pots de conservation réutilisables

  • Pour robot cuiseur-mixeur pour bébé

Décongelez ou réchauffez en toute simplicité vos repas

Décongelez ou réchauffez en toute simplicité vos repas

Conçu pour le robot cuiseur-mixeur pour bébé 4 en 1 Philips Avent. Décongelez ou réchauffez en toute simplicité les repas que vous avez déjà préparés.

Préparez des portions parfaitement adaptées à l'âge de votre enfant

Préparez des portions parfaitement adaptées à l'âge de votre enfant

Préparez des portions parfaitement adaptées à l'âge de votre enfant.

Les couvercles hermétiques permettent de préserver les saveurs et la fraîcheur des aliments

Les couvercles hermétiques permettent de préserver les saveurs et la fraîcheur des aliments.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Avantages

Qualità, prezzo

Contre

Recipiente con becco poco pronunciato

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Date d'utilisation 2020-05-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Date d'utilisation 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Date d'utilisation 2026-10-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Date d'utilisation 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Date d'utilisation 2022-12-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Date d'utilisation 2022-12-29

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 