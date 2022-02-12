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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
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Philips AventBiberon Anti-colic

SCF821/14

4.3
| (126) Avis | 87% recommandent ce produit
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort et de minimiser les interruptions de tétée. Grâce à sa valve anti-coliques intégrée, l'air ne s'introduit pas dans l'estomac de bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Conçu pour une tétée ininterrompue

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

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4.3

sur 6

126

Avis

87%

recommandent ce produit

12/02/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bien pratique toujours un biberon en urgence

Bien pratique De petite taille Bonne prise en main Les chiffres sont bien visibles

Avantages

Les chiffres sont bien visibles

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic

12/02/2022

France

France

Acheteur vérifié

Joli biberon

Rien à signaler impeccable petit facile à transporter

Contre

Les chiffres un peu petits

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic

08/01/2019

France

France

Simple et efficace

Nous avons utilisé ce biberon pour les problèmes de digestion/coliques de notre fille, née grand prématuré. Le biberon a été utilisé dès ses 3 mois et demi (ou environ 1 mois en âge corrigé). Le biberon est facile d’utilisation, il n’est pas trop large, ce qui le rend pratique à tenir. Nous avons apprécié la forme de la tétine, qui est assez haute et avec une base non large, ce qui est simplement parfait lorsque votre bébé a tendance à laisser couler le lait de côté si la base de la tétine est trop large ! Le design du biberon est simple mais suffisant et le biberon est facile d’entretien. Ce biberon a parfaitement tenu ses promesses puisque les troubles/coliques de notre fille ont diminués nettement avec son utilisation. Nous recommandons donc vivement ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.

  3. Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.

  4. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.