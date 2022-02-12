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1 biberon
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé d'adopter une position assise plus naturelle pour boire afin de réduire les reflux, faciliter la digestion et rendre l'allaitement plus agréable pour vous comme pour votre bébé.
Notre valve AirFree™ unique garde la tétine pleine de lait afin d'éviter que votre bébé n'avale de l'air lors de la tétée, ce qui permet de réduire des problèmes courants tels que coliques, reflux et gaz.
Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit le risque de coliques et l'irritabilité*. Comment ? Une valve située dans la tétine évite qu'un vide d'air ne se fasse dans la tétine pendant son utilisation, afin de permettre une tétée ininterrompue. Cela peut aider à réduire les coliques, les gaz et les problèmes courants liés à la tétée.
Récompenses
4.6
sur 6
154
Avis
94%
recommandent ce produit
Lulu20192021
12/02/2022
France
Acheteur vérifié
Produit de bonne qualité
Ce produit correspond à mes attentes mon enfant souffrait de reflux
Avantages
Biberon petit et large
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/14 Anti-colic avec valve AirFree™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/14 Anti-colic avec valve AirFree™
Steph25
27/02/2021
France
Tres satisfaite
Mon fils avais beaucoup de colique et depuis qu on utilise ses biberons et les valves il n as jamais recurgiter et les coliques ont reduit a vu d oeil et mon fils adore ses biberon il veux aucun autre je recommande fortement
Avantages
Anti colique anti recurgitation ils sont top
Contre
Il y en a pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/24 Anti-colic avec valve AirFree™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/24 Anti-colic avec valve AirFree™
Lutcho
31/05/2019
France
Partie de promotion
Parfait
Convient aux nouveaux nés par sa taille. Aucun reflux avec ce biberon Je recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/14 Anti-colic avec valve AirFree™
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/14 Anti-colic avec valve AirFree™
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La valve AirFree™ est conçue pour permettre à votre bébé d'avaler moins d'air. La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé de téter en position verticale. En limitant le volume d'air ingéré, elle réduit des problèmes courants tels que les coliques, gaz et reflux.
80 % des mamans étaient d'accord avec l'affirmation « mon bébé connaît moins de problèmes de tétée » dans le cadre d'un test de placement à domicile auprès de 144 mères aux États-Unis en 2017
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent ont tendance à moins souffrir de coliques que ceux nourris avec un biberon traditionnel. De plus, on remarque une réduction significative de l'irritabilité nocturne.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.