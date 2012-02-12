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La solution pratique pour des repas sur le pouce
La lunch box Philips Avent se compose d'un grand récipient à compartiments, de deux petits récipients amovibles, d'une cuillère de diversification alimentaire et d'une base ventousée pour éviter les fuites. C'est la solution idéale pour les repas à l'extérieur.
Kit de voyage
La lunch box Philips Avent comprend un grand récipient à compartiments et deux petits récipients amovibles avec couvercle, parfaits pour les en-cas et les petites portions.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.