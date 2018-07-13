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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Philips AventBiberon en verre Natural

SCF671/17

4.2
| (26) Avis | 92% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre biberon en verre Natural rend la tétée plus naturelle, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de la tétine imitent la forme du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 1 biberon

  • 120 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Résistant à la chaleur

Résistant à la chaleur

Le biberon en verre Natural résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Vous pouvez donc le placer au réfrigérateur, le chauffer et le stériliser.

Verre de qualité pharmaceutique

Verre borosilicaté de qualité supérieure garantissant une qualité et une pureté inégalées.

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

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4.2

sur 6

26

Avis

92%

recommandent ce produit

13/07/2018

France

France

Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait materne

Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF671/17 Biberon en verre Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF671/17 Biberon en verre Natural

13/07/2018

Italia

Italia

Perfetto per allattamento misto e non solo..

Per mia figlia è stato semplicissimo e naturale bere dal biberon quando non avevo latte a sufficienza nelle prime settimane. Poi, è rimasto utilissimo nel caso in cui dovessi lasciare un po' di latte materno a qualcuno per alcune mie ore di assenza.. Ora siamo in fase svezzamento e con la giusta tettarella lo stiamo utilizzando per i primi sorsi d'acqua.. Che dire, la piccola prova già a tenerlo in mano da sola! Ottimo!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF671/17 Biberon Natural in vetro

Oui, je recommande ce produit

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06/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο

Καλή ποιότητα κατασκευής. Ωραίες θηλές, δεν έχει διαρροές

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011