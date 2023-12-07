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  • Une sucette légère et aérée
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Philips AventSucette ultra air

SCF244/20

4.7
| (682) Avis | 98% recommandent ce produit
Une sucette légère et aérée
Réconfortez votre bébé avec une sucette qui laisse respirer la peau. Le modèle ultra air Philips Avent est doté de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Sa collerette légère est conçue pour optimiser la circulation de l'air. Différents coloris et décorations sont disponibles.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Les aérations extra-larges permettent à la peau de bébé de respirer

Une sucette légère et aérée

  • Laisse la peau de votre bébé respirer

  • 0-6 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

4 aérations extra-larges

4 aérations extra-larges

La sucette ultra air est conçue pour laisser passer un maximum d'air, afin de permettre à la peau sensible de votre bébé de respirer.

Une peau plus sèche et un bébé réconforté

Une peau plus sèche et un bébé réconforté

Votre bébé est réconforté et sa peau reste plus sèche, grâce au design aéré de cette sucette permettant une circulation optimale de l'air.

Des bords arrondis, pour une utilisation confortable

Des bords arrondis, pour une utilisation confortable

La collerette ultra air est légère et a des bords arrondis, pour le confort de votre bébé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.7

sur 6

682

Avis

98%

recommandent ce produit

07/12/2023

France

France

tetine de qualité

tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

04/12/2023

France

France

Bon produit de qualité

Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.

Avantages

Qualité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

25/11/2023

France

France

Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top

Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande

Avantages

Adapter à bebe

Contre

Ne se trouve pas partout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce 0-6 mois et 6-18 mois.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  3. La marque numéro 1 des sucettes

  4. Fabricant de l'année 2014